Katherine Kelly Lang di Beautiful/ “Seduttrice per copione, nella vita un solo uomo”

Katherine Kelly Lang parla dell’amore col compagno più giovane Dominique Zoida

Katherine Kelly Lang è la femme fatale per eccellenza in Beautiful: Brooke Logan è il personaggio che interpreta da 35 anni, una donna con il più alto numero di matrimoni nella soap (solo 8 con Ridge Forrester, l’amore della sua vita). Nella vita reale, però, Katherine Kelly Lang ama alla follia un solo uomo: “Per copione sono una seduttrice, ma nella vita amo una sola persona”, afferma l’attrice in un’intervista concessa a Nuovo. Dominique Zoida è il nome dell’uomo che l’ha conquistata nove anni fa, un compagno più giovane di lei, con il quale “ho trovato la serenità”. Al settimanale, Katherine racconta come Dominique abbia fatto breccia nel suo cuore, facendole scoprire una nuova relazione di coppia.

Beautiful/ Anticipazioni 24 novembre: Ridge agisce contro Quinn!

“Mi ha conquistato con il suo incredibile sorriso. Lo amo alla follia”, prosegue la star di Beautiful. Inizialmente tra l’attrice e il direttore marketing della CBS (la rete americana dove va in onda la soap) si è stabilito un sincero rapporto d’amicizia, che in seguito si è trasformato in un sentimento più profondo: “Abbiamo scoperto di essere come due gemelli siamesi e di non poter fare a meno l’uno dell’altro”. Per il momento, però, i due non pensano di coronare il loro sogno d’amore all’altare. Infatti Katherine ammette che lei e Dominique si sentono “già sposati, e per questo crediamo non ci sia bisogno di un pezzo di carta.”

Beautiful/ Anticipazioni 23 novembre: Quinn rivela tutto a Shauna, lei è sconvolta!

Katherine Kelly Lang tra figli e nipoti: l’attrice è anche nonna

Non solo Beautiful: quando può e appena gli impegni sul set glielo consentono, Katherine Kelly Lang si dedica alla sua famiglia numerosa: i figli Jeremy, Zoe e Julian, e poi i suoi nipotini, che da quando sono entrati nella sua vita “mi tengono molto occupata e la cosa mi rende felice”. Madre, compagna e anche nonna, l’attrice spiega a Nuovo di aver cercato di trasmettere ai suoi figli e nipoti i valori che le hanno insegnato i genitori. “Per carattere io voglio sempre cose nuove, ma credo che a volte sia importante pure saper fare un passo indietro”, ammette l’interprete di Brooke Logan.

Beautiful/ Anticipazioni 22 novembre: Quinn ammette con Eric che lei e Carter...

In Beautiful, il suo personaggio ha avuto diversi matrimoni: oltre Ridge, ricordiamo quelli con Eric Forrester, Thorne Forrester e Bill Spencer. Ma nella vita, Katherine è una donna molto diversa dal suo alter ego e lo si evince dall’amore per il compagno e la sua famiglia, che è sempre al primo posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA