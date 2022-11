Katherine Kelly Lang e l’incidente a cavallo/ “Sono inciampata su una roccia e…”

Katherine Kelly Lang e il brutto incidente a cavallo: “Sono inciampata…”

Katherine Kelly Lang ha avuto di recente un brutto incidente a cavallo. Lo scorso maggio l’attrice è finita in ospedale con tre ossa rotte nella caviglia. E’ successo durante un’escursione organizzata in occasione della Festa della Mamma. L’attrice aveva infatti programmato un’uscita nella natura in compagnia di alcuni suoi amici: “Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici”, racconta Brooke su Instagram, dove ha immortalato con una serie di scatti l’arrivo dei soccorsi e la notte trascorsa in ospedale. Katherine Kelly Lang ha spiegato quale doveva essere il loro percorso: “Il nostro piano era fare 40 miglia per allenarci alla corsa delle 50 miglia prevista a giugno”.

Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful/ Operata dopo un incidente a cavallo

Ad un certo punto però qualcosa è andato storto: “A circa 16 miglia sono scesa per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso così da far riposare il mio cavallo. Sono inciampata su una roccia. Il piede e la caviglia si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”, ha raccontato. Con lei c’erano i suoi amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi: “L’ambulanza mi ha portato in ospedale e le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte nella caviglia”, continua l’attrice nel suo racconto su Instagram. “Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella caviglia”.

RONN MOSS, RIDGE FORRESTER DI BEAUTIFUL/ 'Pazzo' di Katherine Kelly Lang: "Intensa"

Katherine Kelly Lang e il post operazione: “Per sei settimane…”

Katherine Kelly Lang ha dovuto trascorrere un periodo lontana dal set. L’attrice infatti dopo l’incidente a cavallo aveva scritto sui social: “Per sei settimane non potrò mettere nessun carico sul mio piede, ma andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”. La donna ha voluto concludere il suo post con un piccolo sfogo personale attraverso le parole: “Provo ad avere il sorriso sul volto. Non sono la persona più allegra del mondo quando le cose mi rallentano in questo modo. Ci sarà sempre una lezione da imparare. Non sono ancora sicura quale sia, ma avrà tempo per pensarci”.

Katherine Kelly Lang, Brooke Logan/ "Tra Beautiful e il pubblico c'è affetto speciale" (Verissimo)

L’attrice dopo essere scesa dall’animale è scivolata e si è storta la caviglia. Katherine Kelly Lang ha voluto informare tutti i suoi fan del piccolo incidente per tranquillizzare tutti attraverso un post su Instagram in cui ha pubblicato alcune foto dal letto dell’ospedale. Katherine Kelly Lang si è però ripresa in fretta e quello che è successo è rimasto solo un brutto ricordo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA