Nel 2026 i telespettatori italiani appassionati di “Beautiful” vedranno delle puntate della serie tv più longeva di tutti i tempi, ambientate in Italia e in particolar modo a Napoli. Proprio in Campania, nella città partenopea ma anche a Capri e dintorni, sono state girate alcune puntate della fiction, durante le quali tra Brooke e Ridge scoppierà nuovamente l’amore. Questi episodi andranno in onda negli Stati Uniti a luglio del 2025 mentre in Italia bisognerà attendere l’anno successivo. Proprio dal suo hotel di Napoli, Katherine Kelly Lang, l’attrice che da tantissimi anni interpreta Brooke, ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale” parlando della fiction e dei suoi progetti futuri.

Come raccontato da Katherine, è difficile per lei pensare ad una vita senza “Beautiful”, tanto che quando non gira, le viene l’ansia e non vede l’ora di tornare sul set. “È impossibile per me pensare di lasciare la soap, sono così tanti anni che sono nello show, non mi stancherò mai: quando c’è una pausa di qualche settimana mi sembra strano, mi viene l’ansia e voglio tornare sul set, Brooke è la mia vita” ha raccontato l’attrice. Per lei, interpretare Brooke Logan per quasi 40 anni, è stato un onore: “Ne sono grata e orgogliosa” ha spiegato.

Katherine Kelly Lang: “Brooke mi piace ma non sono come lei”

Fuori dal set, Katherine Kelly Lang racconta di essere diversa dalla “sua” Brooke e di apprezzarla come business woman ma non come donna, soprattutto per via del suo approccio di Ridge, nei confronti del quale appare confusa e debole. Se nel suo futuro prossimo c’è ancora “Beautiful”, che non ha intenzione di lasciare nell’immediato, Katherine comunque non esclude di poter vivere, tra diversi anni, in Italia. A rivelarlo è stata proprio lei ma a “Dilei”: “Stavo cercando casa in Italia, in Toscana, ma sono aperta anche ad altre zone. È bello stare qui e mi piacerebbe viverci” ha confessato.