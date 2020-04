Katherine Waterston, chi è l’attrice di Animali fantastici/ Debutto a 27 anni

Pubblicità

Katherine Waterston, classe 1980, è considerata una delle migliori attrici del cinema internazionale che, con il suo talento, riesce a calarsi perfettamente in tutti i ruoli che le vangono affidati. Classe 1980, nonostante appartenga ad una famiglia di attori, ha debuttato nel cinema a 27 anni, ma si è fatta notare quando, a 32 anni ha interpretato Emma Harrow in Boardwalk Empire della HBO. Il grande successo, però, arriva quando viene scelta per interpretare Tina Goldstein nel film Animali fantastici e dove trovarli, dove recita al fianco di attori come Alison Sudol (A Fine Frenzy) e Eddie Redmayne e che canale 5 trasmetterà oggi, in prima serata su canale 5. Oltre ad essere famosa per il suo talento che le permette di spaziare da un ruolo all’altro, Katherine è nota anche per la sua bellezza acqua e sapone al punto che, pur essendo una quarantenne, viene considerata l’attrice con “il viso da bambina”.

Pubblicità

Katherine Waterston allergica al gossip

Katherine Waterston ha costruito tutta la sua carriera e il suo successo esclusivamente sui film in cui ha recitato. Nessuna scorciatoia dovuta al gossip o a vari pettegolezzi. L’attrice è stata a lungo fidanzata con il drammaturgo e regista americano Adam Rapp, ma non si sa se i due stiano ancora insieme o si siano lasciati. Nel novembre 2018 ha sfoggiato il suo pancione durante la presentazione del secondo film Animali Fantastici 2 i Crimini di Grindelwald, ma non ha mai annunciato la nascita del bambino al punto che non si sa se sia un maschio o una femmina e non ha mai parlato della sua vita privata. Katherine Waterston, dunque, considera il cinema come un lavoro normale e continua a condurre una vita assolutamente normale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA