Kathrin Freund al marito Alex Schwazer dopo la sentenza: “Ora pensiamo al futuro”/ “Subisci ingiustizie ma…”

Alex Schwazer ha saputo che la decisione sulla riduzione della sua squalifica non è stata positiva. La rivelazione è arrivata in diretta al Grande Fratello 2023 e ha scosso tutti, Alfonso Signorini compreso. L’atleta però è rimasto calmo, chiedendo niente drammi ai compagni. Il conduttore ha comunque voluto regalargli in questo momento difficile il supporto di sua moglie Kathrin Freund.

In collegamento nella Casa, la donna si è detta totalmente dalla parte di suo marito, qualsiasi decisione prenderà per il suo futuro. “Faccio fatica a dirti cosa sto provando, so che non ti piace vederti soffrire, mi dispiace tantissimo.” ha esordito. “Questo è uno dei momenti, non è il primo, che abbiamo già affrontato. Mi dispiace tantissimo. Proviamo a pensare al futuro, come abbiamo sempre fatto.”

Kathrin Freund, parole toccanti per il marito: “I bambini saranno orgogliosi di vederti…”

Kathrin Freund ha quindi rincuorato Alex: “A luglio del prossimo anno sei un atleta e lo sarai sempre. I bambini saranno orgogliosi e contenti di vederti in una qualsiasi gara, le Olimpiadi le hai fatte. Ti vogliamo bene ma sei anche un grandissimo esempio di persone che subiscono ingiustizie come te e non mollano. Qualsiasi scelta che farai adesso e futuro, la tua famiglia sarà sempre al tuo fianco. Ti amo. Io so che lui prende sempre le decisioni giuste. Per tutti, anche per noi.”

Commosso, Alex ha replicato: “È inutile che ti ringrazi, tu sai che senza te e i nostri figli non potrei fare niente. Mi dispiace che la decisione per il momento sia questa ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Vi penso ogni giorno, siete sempre nei miei pensieri.”











