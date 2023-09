Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer/ “Con i nostri figli Ida e Noah lei mette le basi…”

Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer: il perno della famiglia

Alex Schwazer, nella moglie Kathrin Freund, ha trovato non solo l’amore, ma anche il pilastro intorno al quale sta muovendo i fili della sua vita. Dopo essersi incontrati negli intervalli in cui tornava a Racines da Roma, nell’autunno 2015, i due si sono innamorati sposandosi e soprattutto formando una famiglia con la nascita dei figli Ida e Noah. Con la nascita dei bambini, la coppia ha coronato totalmente l’amore che, oggi, con Alex nella casa del Grande Fratello 2023, è pronto a solidificarsi ancora di più. Proprio nella casa di Cinecittà, mentre si allenava sul tapis roulant, Alex si è lasciato andare ad una serie di confidenze sulla sua vita privata nel corso di una lunga chiacchierata con Rosy Chin.

Ciro Petrone, chi è: fidanzata Federica Caputo e vita privata/ Una nuova sfida per il loro amore?

Confrontandosi con la chef ed imprenditrice, Alex si è aperto descrivendosi come padre e come marito. Parlando con Rosy, Alex non ha nascosto di aver trovato nella moglie Kathrin la sua forza non solo per affrontare le sue sfide sportive, ma anche i problemi quotidiani che possono nascere in famiglia.

Le parole di Alex Schwazer

Descrivendosi come padre, Alex Schwazer riconosce di essere meno presente nella vita dei figli Noah e Ida rispetto a quanto non lo sia stato il padre con lui, presente in tutte le tappe più importanti della sua vita. Alex spiega di non essere molto competitivo nella vita quotidiana al punto da perdere sempre quando gioca a casa con la sua famiglia.

Genitori Giampiero Mughini, chi sono?/ La confessione choc “Io non so che cos’è una famiglia"

Dovendosi descrivere come padre, inoltre, l’atleta racconta di essere un padre che ama lasciare liberi i figli anche di sbagliare per poter crescere e imparare anche dagli errori. Rosy, così, dopo aver ascoltato le parole del coinquilino, sentenzia: “. Lei mette le basi e tu correggi il tiro”

LEGGI ANCHE:

Carolina Marconi: il cancro é tornato?/ "Ho fatto la TAC body e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA