Kathrin Freund, Ida e Noah: chi sono la moglie e i figli di Alex Schwazer/ Lui: “Senza di loro non vivo”

Kathrin Freund, Ida e Noah; chi sono la moglie e i figli di Alex Schwazer

Nella vita di Alex Schwazer, l’amore rappresenta una parte importante. Un amore che ha trovato nella moglie Kathin Freund con cui ha formato una famiglia. Kathrin è nata Vitipeno, ha 38 anni ed è un’estetista. Sin dal periodo del fidanzamento, Kathirn è sempre rimasta un posso indietro rispetto al marito. Schiva e riservata, infatti, non ama le luci della ribalta preferendo condurre una vita tranquilla insieme alla propria famiglia. Il matrimonio con Alex è stato celebrato nel 2019, ma la coppia, due anni prima, aveva già coronato l’amore con la nascita della prima figlia, la piccola Ida. Noah, il secondogenito, è arrivato nel 2020.

La coppia ha scelto di vivere in un posto tranquillo come Calice, nel comune di Racines, in Alto Adige. L’amore tra i due è forte ed è diventato sempre più importante con gli anni. Kathrin, infatti, è rimasta accanto ad Alex anche durante il periodo più difficile per la sua carriera sportiva.

Le parole di Alex Schwazer sulla moglie e i figli

Pur essendo schivo e riservato, nella casa del Grande Fratello 2023, Alex Schwazer sta parlando spesso della sua famiglia lasciandosi andare a dichiarazioni importanti nei confronti della moglie Kathrin Freund e dei figli Ida e Noah. “Io senza moglie e figli non riesco più a vivere” – ha raccontato Alex Schwazer -.

“Sono felice che i miei figli possono vedermi così non perdo la presenza.Questa è una cosa che mi ha sempre rassicurato. Perché il piccolo, ad esempio, quando sono via due o tre gioni per lavoro lui fa un po’ fatica ad attaccarsi. Io sono sempre a casa la sera quindi non sono abituati» ha aggiunto per poi concludere – «Il fatto che mi vedino in queste situazioni difficili riesce a darmi forza».

