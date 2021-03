Kathrin Freund, Ida e Noah: moglie e figli Alex Schwazer/ “La famiglia cambia tutto…”

L’incontro tra Kathrin Freund e Alex Schwazer ha segnato un punto di svolta nella vita del marciatore altoatesino. La donna è colei che lo ha supportato nel periodo più buio di tutta la sua vita sportiva e non solo. Probabilmente senza il supporto della moglie, Alex non sarebbe riuscito a superare il periodo così difficile vissuto negli ultimi anni. Alex e Kathrin iniziarono a frequentarsi nel 2016, lo stesso anno in cui per il marciatore ebbe inizio il suo incubo. Nel settembre del 2019 sono convolati a nozze a Vipiteno. Era il 7 settembre e proprio il giorno in cui la coppia pronunciava il fatidico “sì” si è riaperto il caso con la perizia dei Ris di Parma che evidenziò anomalie nei campioni che portarono Schwazer alla squalifica con l’accusa di doping. Da quel giorno tutto cambiò.

Con Kathrin Freund il marciatore è riuscito a crearsi una bellissima famiglia con la nascita di Ida, nel 2017, e del piccolo Noah di pochi mesi. Insieme ora vivono in Alto Adige dove la moglie gestisce un centro dedicato all’estetica insieme alla sorella. Quando l’incubo per Alex si è finalmente concluso con l’archiviazione del procedimento penale, proprio Kathrin ha fatto un gesto che Schwazer difficilmente dimenticherà, e che lo stesso ha voluto svelare in una intervista ripresa dal Fatto Quotidiano: “Per festeggiare, mia moglie ha fatto una torta con i cinque cerchi olimpici e Ida ha subito chiesto se compio cinque anni. È sveglia, vuole già capire”.

KATHRIN FREUND ED I FIGLI IDA E NOAH: LA FAMIGLIA DI ALEX SCHWAZER

Kathrin Freund è una presenza fondamentale nella vita di Alex Schwazer. Lo sa bene l’altoatesino il quale mentre tutto sembrava remargli contro ha sempre potuto contare sulla sua famiglia: “La famiglia cambia tutto, ti dà una marcia in più: se sei solo ti lasci andare allo sconforto”, ha commentato in un’intervista per il Corriere. Di recente ospite di Sanremo sul palco dell’Ariston per parlare della sua attesa rivincita, Alex ha voluto dedicare il suo pensiero proprio alla famiglia a partire dalla figlia Ida: “La mia bimba mi vedrà in gara: prima per le qualificazioni e poi alle Olimpiadi”, aveva detto. E non aveva dimenticato l’importanza degli affetti nell’intera vicenda: “Mia moglie è stata importantissima”, aveva detto. “Ho una bimba di 4 anni, un bimbo che sta per compiere cinque mesi. La famiglia mi ha aiutato a dare il giusto peso alle cose, in mezzo a tanta amarezza”, aveva proseguito, “Questa vicenda è stata molto pesante, ma sapevo che a casa c’era la famiglia che era ancora più importante”.

Già in passato Alex aveva parlato della figlia Ida, nata il 9 marzo 2017. In un’intervista a La Stampa aveva detto, ad un anno dalla squalifica che lo aveva segnato: “Mi godo questi momenti indimenticabili. E’ Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”. Adesso, insieme a Ida e Kathrin, sempre lontana dalle luci della ribalta, Alex può contare anche sulla forza del piccolo di casa, Noah.



© RIPRODUZIONE RISERVATA