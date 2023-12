Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer/ Lui: “Non mi ha mai rimproverato le assenze. Potevamo esplodere ma…”

Kathrin Freund, è la moglie di Alex Schwazer e sua prima sostenitrice: “Non credevo che tra noi potesse nascere qualcosa di serio”

Se c’è una persona che ha supportato sempre e comunque Alex Schwazer nella sua vita sportiva come in quella privata è certamente sua moglie. Kathrin Freund è rimasta al fianco del marito anche nei momenti più difficili, schierandosi sempre dalla sua parte. È stato proprio Alex a raccontarlo nel corso della sua esperienza al Grande Fratello 2023.

Il maratoneta ha raccontato come si sono conosciuti, com’è nata la loro storia d’amore e come Kathrin non l’abbia mai giudicato, nonostante gli errori e intoppi della sua vita. “La Kathi l’ho conosciuta negli intervalli in cui tornavo a Racines da Roma, dove mi allenavo con Donati. Autunno 2015.” ha raccontato Alex, spiegando che non credeva che tra loro potesse nascere un amore importante, com’è invece accaduto.

Alex Schwazer e le parole d’amore per la moglie Kathrin Freund al Grande Fratello 2023

E invece Kathrin Freund è diventata il perno della sua vita. “Non mi ha mai rimproverato nulla, le assenze, la mia testa 24 ore al giorno sul caso delle provette. Sempre sorridente, solare. Potevamo esplodere, invece siamo andati avanti a costruire il nostro futuro” ha raccontato Alex della moglie, che ha dato dimostrazione di essere proprio così come lui l’ha descritta quando, di fronte alla sentenza negativa sulla squalifica del marito, si è detta pronta a supportarlo fino alla fine in questa battaglia, incoraggiandolo però ad essere tranquillo, perché se non sarà alle Olimpiadi di Parigi, i loro figli potranno comunque vedere il papà tornare campione in altre competizioni.











