Kathrine, ragazza down sogna Ballando con le Stelle / “Loro sono i miei colleghi”

Fabio, insegnante di danza, racconta la storia di Kathrine a La Porta dei Sogni. “Lei è una Principessa danzante con un cromosoma in più”. Anche sua sorella è ammaliata dalla passione di Kathrine per la danza: “Il ballo per lei è gioia e vita. Se sei triste accendi la musica e balla si dice, questa frase rispecchia pienamente Kathrine”. La campionessa dice: “Sono molto felice, sono felice quando ballo”. Il maestro Fabio la esalta: “Quando balla si trasforma. Le parole non servono nel ballo, perché attraverso la musica e il ballo può esprimersi liberamente. Riusciamo ad essere molto seri e qualche volta ci facciamo anche delle grandi risate. C’è chi vince e chi perde ma l’importante è partecipare”. “Ho tanti amici”, confida Kathrine a Mara Venier, che le chiede del fidanzato: “No, non sono fidanzata per ora, ho un amico ballerino che un po’ mi piace. Il mio sogno? Ballare coi colleghi di Ballando con le Stelle”. Detto fatto, Mara Venier e gli autori de La Porta dei Sogni accontentano la giovane ballerina, che può incontrare i suoi “colleghi” e mostrare il suo talento insieme a loro.

