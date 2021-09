Kathryn Prescott investita da un camion/ Come sta? L’attrice ha rischiato la paralisi

L’attrice britannica Kathryn Prescott ha rischiato la vita. La star britannica è stata investita da un camion martedì 7 settembre mentre attraversava una strada di New York. Adesso è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di un ospedale della città. A comunicarlo è stata sua sorella Megan con un lungo posto che inizia così: “Ho ricevuto la telefonata più terrificante che abbia mai ricevuto in vita mia“. Annuncia allora il grave incidente della sorella, spiegando che subito dopo è stata portata in ospedale.

“Ha dovuto superare un intervento chirurgico molto complesso, alcune delle sue ferite includono: bacino rotto in due punti, entrambe le gambe fratturate e stessa sorte per i piedi e la mano sinistra.” ha allora spiegato la donna, ammettendo che la sorella è stata, nella tragedia, fortunata.

Megan Prescott: “Mia sorella è sola negli Stati Uniti, io voglio raggiungerla ma…”

“È incredibilmente fortunata ad essere viva. – ha raccontato Megan Prescott nel suo lungo post social, spiegando che – Ha evitato per un pelo la paralisi. I medici sperano che si riprenderà completamente, ma sarà possibile solo con delle cure adeguate“. Megan ha dunque rivelato che, al momento, la sorella è sola negli Stati Uniti e lei ha bisogno di partire al più presto per poterla aiutare.

È per questo motivo che si è rivolta all’ambasciata degli Stati Uniti, chiedendo di essere esentata dal doversi sottoporre alle attuali restrizioni che, a causa della pandemia, vietano a tutti i cittadini non statunitensi di entrare nel Paese. Spiega però che la sua richiesta è stata respinta. “Sono devastata. Vi prego aiutatemi a raggiungere mia sorella“, ha commentato implorando l’aiuto di tutti.

