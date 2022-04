Kathryn Stockett, autrice di “The Help”/ Le differenze tra libro e film

Il film “The Help“, diretto da Tate Taylor, trae ispirazione dall’omonino libro scritto da Kathryn Stockett, ed è ambientato nell’America degli anni ’60, periodo in cui le discriminazioni nei confronti delle persone di colore erano ancora una realtà.

Il razzismo è certamente il tema principale della pellicola e si intreccia con le azioni volte a rivendicare i diritti dei neri. Le emozioni per il telespettatore sono garantite, ma non mancano anche i momenti più leggeri e divertenti. E i riconoscimenti per l’opera non sono mancati: tra questi spicca il Premio Oscar a Octavia Spencer come Miglior Attrice Non Protagonista nel 2012, oltre a 5 candidature ai Golden Globe 2012.

“The Help” emoziona il pubblico: ecco quali sono le differenze

Nonostante le pellicola, uscita nel 2010, tragga ispirazione dal libro, le differenze non mancano. Uno degli aspetti principali riguarda la figura di Rosa Parks, donna di colore diventata famosa per un gesto eclatante di cui si è resa protagonista nel 1955: lei, infatti, mentre si trovava su un autobus si era rifiutata di alzarsi e lasciare il posto a un bianco, gesto che era praticamente una consuetudine per l’epoca. Di lei si parla in maniera ampia nel libro prestando attenzione anche alle conseguenze provocate da quel comportamento, che l’aveva poi fatta finire in carcere.

Altro personaggio importante nel test è Skeeter: nel testo si fa riferimento alla sua storia d’amore con il fidanzato, di cui invece non si fa accenno nel film.

Anche alcuni caratteri dei personaggi sono stati appositamente addolciti nel film in modo tale da generare meno polemiche possibili nel telespettatori, consapevoli di quanto il tema fosse già di per sè particolarmente delicato.

