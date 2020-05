Kathy Dillow, moglie Luca Parmitano/ “Mi sostiene e mi aiuta nelle scelte”

Pubblicità

Kathy Dillow è non solo la moglie di Luca Parmitano, ma anche la spalla e il sostegno dell’astronauta. Sposata con Luca Parmitano dal 2009, Kathy è americana e si sono conosciuti quando erano giovanissimi in California. Quella tra Kathy e Parmitano è una storia importante, serie e vissuta lontano dal mondo del gossip. L’astronauta il cui nome, oggi, è uno dei nomi più famosi è legatissimo alla sua famiglia e non ha mai nascosto quanto sia importante per lui avere al proprio fianco una donna come Kathy, in grado di sostenerlo in tutte le sue scelte e di aiutarlo anche a prendere le decisioni più difficili. Tutto ciò che l’astronauta ha fatto nel suo lavoro, infatti, è stato condiviso con la moglie che è stata la prima fan del marito con cui condivide la propria vita ormai da anni.

KATHY DILLOW, LA MOGLIE DI LUCA PARMITANO: “MI HA SPINTO E MI HA SOSTENUTO”

Oltre ad essere sposati, Kathy Dillow e Luca Parmitano sono anche genitori di due bambine, Maia e Sarah. Quella dell’astronauta è una coppia collaudata come ha raccontato lo stesso Parmitano parlando del suo legame con la donna che lo ha reso padre e che lo ha aiutato a realizzare i suoi sogni professionali. “Mia moglie, Catherine, mi è stata di aiuto, è lei che mi ha spinto e mi ha sostenuto. Alle bambine cerco di spiegare, con un linguaggio adatto alla loro età, che cosa papà va a fare nello spazio“, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Famiglia Cristiana. Alle spalle dell’astronauta, dunque, c’è una famiglia solida e unita.



