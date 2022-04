Kathy Valentine (Go-Go)/ “Ho provato LSD da bambina, poi incinta a 12 anni e…”

Sesso, droga e rock ‘n’ roll non è roba solo da uomini. Ne è convinta Kathy Valentine, bassista della band tutta al femminile Go-Go, protagonista di una vita ricca di emozioni e di eccessi. Una vita raccolta in un libro, “All I Ever Wanted: A Rock’n’Roll Memoir”, dall’infanzia difficile nel Texas alle esperienze sessuali da giovanissima, fino alla dipendenza da alcol e droga…

Le Go-Go hanno scritto pagine importanti della storia della musica, basti pensare al successo dei brani “We Got the Beat” e “Our Lips Are Sealed”, e la band ha vissuto una carriera ricca di estremi. Il soprannome “le brave ragazze del pop” non è mai stato particolarmente azzeccato: «Se le “brave ragazze del pop” hanno preso l’acido, vomitato per terra in ristoranti alla moda, tradito i loro fidanzati, scattato brutte Polaroid, fatto sesso con ragazze, guardato porno marginale e sono rimaste sveglie tutta la notte a scrivere canzoni e suonare la chitarra, beh, forse la loro stupida etichetta avrebbe potuto adattarsi», le parole di Kathy Valentine.

IL RACCONTO DI KATHY VALENTINE

Nella sua autobiografia, Kathy Valentine ha ripercorso la sua infanzia ad Austin, in Texas, e già da giovanissima è venuta a contatto con sesso ed alcol, senza dimenticare le droghe. Nel memoir, la bassista delle Go-Go ha confessato di aver provato LSD all’età di 12 anni: “Ma lo chiamavano con nomi da caramella: Orange Sunshine, Windowpane, Clear Light”. Ma non è tutto. Nello stesso hanno ha fatto sesso per la prima volta con il fratello 14 enne di un’amica. L’artista rimase incinta, ma abortì qualche mese dopo. Una vita ricca di eccessi, ma anche di episodi difficili: all’età di 14 anni fu stuprata.

Kathy Valentine ha poi parlato della sua avventura con le Go-Go, una band di successo ma divisa anche a causa della droga,oltre a varie controversie sui soldi. La bassista ha confessato di aver accumulato debiti e di aver avuto seri problemi con l’alcol, fortunatamente superati: è sobria da 33 anni.











