Katia Aere medaglia di bronzo Paralimpiadi 2020/ Dedica a Zanardi: “Sono qui per lui”

Gli appassionati italiani si sono svegliati questa mattina con la magnifica notizia della medaglia di bronzo vinta da Katie Aere nella prova femminile su strada H5 del paraliciclismo alle Paralimpiadi 2020 di Tokyo. Con questa impresa l’azzurra classe 1971 regala all’Italia 46^ medaglia in questa rassegna nipponica e riporta il tricolore sul podio paralimpico assieme al collega Mazzone, in uno sport che è il paraciclismo, che solo qualche anno fa vedeva Alex Zanardi come assoluto protagonista.

Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta: oro per Antonio Fantin!

Ed è proprio a Zanardi che al momento della premiazione va il pensiero di Katie Aere: l’azzurra dedica proprio all’ex pilota ed ex campione paralimpico questo immenso traguardo. Le parole di dedica di Aere sono davvero commoventi: “Dedico la mia prima partecipazione a mamma, papà, al coach e a mio marito che dovrebbero farlo santo. La dedico anche ad Alex Zanardi, perché se sono qui è merito suo. Ho imparato questo sport da lui, e alla mia Italia. A tutti. Mi sono fatta un regalo di compleanno. A 50 anni niente paura”.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie Italia diretta: Cina leader, azzurri 9^!

KATIA AERE MEDAGLIA DI BRONZO: LA SUPER GARA DELL’AZZURRA

E davvero è stata meravigliosa impresa quella di Katia Aere, vincitrice della medaglia di bronzo nel paraciclismo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La nostra beniamina infatti ha dato davvero tutto nella prova in linea H5 e ha chiuso la sua prova con il terzo crono, fermando il tempo sul 2:28.11, a + 4:32 dalla vincitrice: davanti a lei una eccezionale Oksana Masters, medaglia d’oro, che ha coperto i 66 km previsti in 2:23:39 e la cinese Sun Bianbian, che ha vinto invece l’argento cn il tempo finale di 2:26.50.

Giusto questa mattina, raccontando della propria gara la stessa Katia Aere ha poi aggiunto: “Prova di fatica è come se avessi fatto una crono, non ho mai smesso di pedalare. Sapevo che dovevo mantenere il mio ritmo, perché ho marcia diversa. Da Spilimbergo a Tokyo a 50 anni, ancora non ci credo e finché non l’avrò al collo. Ci ho sperato, ma non pensavo di farcela. È meraviglioso”.

Assunta Legnante/ Paralimpiadi 2020: Cannoncino è pronta all'ennesimo trionfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA