Katia Buchicchio vince Miss Italia 2025: chi è il suo fidanzato

Katia Buchicchio è ufficialmente la nuova Miss Italia 2025. Diciotto anni, originaria della Basilicata e studentessa, ha conquistato la corona sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, diventando la reginetta di bellezza più giovane degli ultimi anni. La vittoria, seguita in diretta su RaiPlay, ha acceso ovviamente i riflettori su Katia e la sua vita, lavorativa e sentimentale. Ebbene, accanto a Katia c’è da tempo un ragazzo che la sostiene. Di chi si tratta? Di Michael Telesca, ventenne lucano che da circa quattro anni è il suo fidanzato.

Michael vive ad Anzi, un piccolo comune in provincia di Potenza, e gioca a calcio nella polisportiva della sua città. La loro storia è iniziata quando erano giovanissimi e da allora sembra procedere a gonfie vele. Sui social, non mancano scatti di coppia che raccontano compleanni, anniversari e tante ricorrenze passate insieme. Dopo l’incoronazione di Katia, però, sono apparsi anche diversi commenti velenosi. Difatti, c’è chi ha insinuato che, come già accaduto in passato con altre Miss, anche lei finirà per lasciarlo.

Katia Buchicchio dopo la vittoria a Miss Italia: parla il fidanzato

Le critiche del web sono arrivate anche a Michael Telesca, che ha deciso di rispondere in maniera semplice e ironica ai detrattori. A chi ha insinuato che Katia, dopo la vittoria, lo avrebbe lasciato, Michael ha replicato con alcune faccine sorridenti, riuscendo così a smorzare subito le polemiche. In fondo, sono passate appena poche ore dall’incoronazione di Katia Buchicchio, e parlare già di possibili scenari sulla loro storia appare decisamente prematuro.