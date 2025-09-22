Katia Buchicchio torna a La Volta Buona: tutto sul fidanzato Michael

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, 22 settembre, c’è anche Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia, che ha già preso parte al programma la scorsa settimana. Dopo la vittoria, Katia è finita al centro dell’attenzione, con molti che si sono interessati anche alla sua vita privata. Ebbene, com’è noto, Katia è accompagnata ormai da diverso tempo. Difatti, da quasi quattro anni, è legata al fidanzato Michael Telesca. Ma, chi è esattamente? Michael non fa parte del mondo dello spettacolo, ha 20 anni e gioca a calcio nella polisportiva del piccolo paese di Anzi, dove Katia è cresciuta.

Sui social compaiono diverse foto insieme, tra viaggi, feste e momenti di quotidianità insieme. Ricordiamo, poi, che la Miss ha appena 18 anni, il che rende probabile che lui sia il suo primo amore. Dopo il trionfo di Katia nel concorso di bellezza, però, sono arrivati subito i detrattori. Difatti, sul profilo di Michael, sono comparsi diversi commenti maliziosi insinuando che, con la nuova popolarità di lei, la coppia sarebbe destinata a durare poco.

Katia Buchicchio: il fidanzato risponde alle critiche

Dopo la vittoria di Katia Buchicchio a Miss Italia, non sono mancate le critiche. Difatti, alcuni utenti hanno commentato i post sul profilo del fidanzato, sostenendo la 18enne lascerà presto il fidanzato, vista la nuova popolarità ottenuta con il concorso di bellezza. Michael, però, non si è fatto toccare da queste provocazioni, bensì ha reagito ironicamente, lasciando alcune faccine sorridenti ai detrattori. Dopodiché, ha mostrato il suo supporto per la fidanzata, segno che la loro relazione procede ancora a gonfie vele. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire se la nuova Miss parlerà di nuovo del fidanzato.

