È Katia Buchicchio la vincitrice di Miss Italia 2025: 18 anni, lucana e con un sorriso che ha conquistato tutti. Un volto fresco e genuino che ora...

Katia Buchicchio trionfa a Miss Italia 2025: la reazione commossa della vincitrice

Si chiama Katia Buchicchio ed è la vincitrice di Miss Italia 2025. La giovane modella lucana ha scalato la classifica di gradimento fino al primo posto, superando sul podio Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Alice Campanelli (Miss Marche). Una vittoria che, a giudicare dalle immagini, ha colto la ragazza quasi di sorpresa. Così, al momento della proclamazione, il suo sguardo emozionato e gli occhi lucidi hanno nuovamente stregato il pubblico, conquistandolo anche con una dolcezza disarmante.

Tra le tre finaliste, onestamente, Buchicchio sembrava avere qualcosa in più, anche se nei concorsi di bellezza le variabili sono sempre tante. Sbirciando il suo profilo Instagram dopo la vittoria, si ha però la sensazione di trovarsi davvero davanti ad uno splendido volto in grado di rappresentare l’Italia.

E proprio sui social i numeri di Katia Buchicchio sono già destinati a crescere vertiginosamente. Mentre scriviamo, il contatore del suo profilo Instagram continua ad aggiornarsi con nuovi follower e fan. Diciottenne di Anzi, studentessa di Odontoiatria e protesi dentaria con la passione per il ricamo ereditata dalle nonne, ha conquistato la corona non solo per la sua bellezza, ma anche per il piglio genuino.

Nei suoi post più recenti, Katia ha esaltato le bellezze della Basilicata, senza dimenticare la sua amata Anzi. “Non ho trovato solo stelle. Non ho trovato solo arte. Ho trovato la capacità di sentirmi piccola e, allo stesso tempo, parte di qualcosa di immenso. Ci sono luoghi che ti cambiano: non li visiti, li vivi”, ha scritto su Instagram.