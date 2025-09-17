Katia Buchicchio ospite a La Volta Buona dopo Miss Italia: i sogni della 18enne
Katia Buchicchio sarà tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, mercoledì 17 settembre, per parlare della sua vittoria a Miss Italia 2025. Proprio poche ore fa, poi, ha già rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove ha parlato a cuore aperto dei suoi progetti futuri. Katia ha appena 18 anni ed è la prima Miss proveniente dalla Basilicata. Proprio di quest’aspetto ha parlato al giornale, valorizzando la sua terra, spesso “sottovalutata“, nonostante le sue tante ricchezze.
Successivamente, la giovane modella ha spiegato cosa, secondo lei, l’avrebbe portata a trionfare rispetto alle altre Miss: “Perché sono sempre rimasta me stessa, sul palco pensavo solo a divertirmi e a mostrare la vera Katia”. Sicuramente, a colpire è stato anche il fatto che non abbia avuto problemi a sfilare con l’apparecchio ai denti, cosa che non era mai successa prima nel concorso: “Mi rende unica“. Non solo, ha risposto anche a chi ha parlato addirittura di una “vittoria curvy“, parlando del suo fisico rispetto a quello delle sue colleghe: “Avevo notato il mio fisico diverso dalle altre, ma io sto benissimo con il mio corpo“.
Katia Buchicchio a La Volta Buona: il futuro della Miss Italia
Ma, cosa sogna ora Katia Buchicchio? Ebbene, la nuova Miss Italia vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo e, un giorno, arrivare a condurre un programma. “Mi piace l’idea di parlare a un pubblico vasto“, ha dichiarato. Tuttavia, al momento, la sua priorità resta ancora l’università. Difatti, dopo essersi diplomata al liceo scientifico, Katia ha iniziato a studiare Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dunque, nonostante la vittoria, la 18enne non ha intenzione di lasciare gli studi, bensì di mandare avanti entrambe le sue passioni. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire di più sulla giovane Miss.