Katia Buchicchio, di recente ospite a La Volta Buona dopo la vittoria di Miss Italia 2025, si è raccontata tra critiche, attualità e futuro.

La naturalezza e la spontaneità, anche un discreto carisma trattandosi della sua prima ospitata in tv dopo aver conquistato la fascia; Katia Buchicchio è stata di recente ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo – dove anche oggi figura tra gli ospiti – offrendo con brevi accenni alcune delle emozioni vissute con la recente vittoria di Miss Italia 2025. Non solo l’onore della corona, la gioia di un trionfo quasi insperato, ma soprattutto il racconto di una personalità già ben definita che non aspira a snaturarsi ora che il destino le ha offerto un trampolino di lancio così emblematico.

“Emozioni davvero indescrivibili”, ha sottolineato Katia Buchicchio a proposito di ciò che ha provato nel momento dell’incoronazione a Miss Italia 2025. Non potrebbe essere diversamente data l’importanza del traguardo che, ovviamente, l’ha esposta anche al giudizio mediatico. Colpisce un dettaglio non canonico – almeno secondo alcuni standard che finalmente vengono surclassati – ovvero l’apparecchio ai denti. Un dettaglio che ha alimentato critiche ingiuste e che la vincitrice di Miss Italia 2025, con grande carisma e serenità, ha rispedito al mittente: “E’ un dettaglio che mi rende unica”.

Katia Buchicchio, dopo Miss Italia 2025 nessuna ansia per il futuro

Sempre nel corso del suo intervento a La Volta Buona, Katia Buchicchio – Miss Italia 2025 – ha raccontato delle sue ambizioni per il futuro, strettamente legate a quelle che sono le sue passioni del momento. Non ha intenzione di abbandonare gli studi di odontoiatria, anzi; è un percorso che vuole assolutamente portare avanti a prescindere dalle porte aperte del mondo dello spettacolo dopo il trionfo del più celebre concorso di bellezza. Permane anche la passione per l’arte del cucito e del ricamo; un hobby che le ha trasmesso sua nonna e che “Mi ha insegnato il valore della pazienza, dell’eleganza e della bellezza in ogni sua forma”. Insomma, Katia Buchicchio – fresca di incoronazione a Miss Italia 2025 – ha le idee più che chiare sia per l’attualità che per il futuro.

