Katia Ricciarelli: “Non sacrifico dignità”/ “Liti con Alex e Manila? Certe cose…”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip (21 febbraio), Katia Ricciarelli ha avuto modo di confrontarsi sia con Manila che con Alex Belli, ma le sue parole sono state tutt’altro che positive e alla fine della diretta è andata in nomination. Poche ore dopo, la cantante ha parlato con Davide Silvestri dei suoi pensieri riguardo alcuni vip della casa e riguardo alla possibile uscita dal programma. Prima, però, Alfonso Signorini ha chiesto a Katia di esporsi riguardo al bacio di Delia e Soleil, con la cantante che è andata un po’ in difficoltà, perché parlare di certi temi in diretta tv è sempre delicato e serve stare attenti alle parole che vengono utilizzate. Tuttavia, poco dopo l’artista si è espressa in modo negativo riguardo all’episodio, non criticando “un bacio tra due donne”, ma la carica erotica del bacio, a suo parere ridicola, e soprattutto il luogo in cui è accaduto.

Alle parole di Katia il conduttore le ha chiesto cosa avrebbe fatto lei se avesse avuto davanti un uomo che le piaceva o che semplicemente voleva baciare per pura attrazione fisica e lei ha risposto che indubbiamente lo avrebbe fatto, ma magari in un angolo più privato della Casa, come ad esempio la camera da letto. Katia si è trovata poi a doversi confrontare con Manila Nazzaro, la quale l’ha giudicata eccessiva nei toni e nelle parole utilizzate, ma prontamente la cantante l’ha accusata di averle voltato le spalle e di essere poco sincera. Il confronto con Alex Belli invece è stato molto acceso e indubbiamente molto discusso dal web, che si aspettava probabilmente che qualcuno, per una volta, utilizzasse parole e giudizi schietti nei confronti dell’attore. Katia afferma infatti guardando negli occhi Alex che lui sta solo giocando, ma che questo gioco l’ha molto stancata, tanto che ad un certo punto non vuole neanche più parlarne o parlargli. La puntata si conclude come al solito con le nomination per l’eliminazione e questa volta Katia insieme a Davide e Nathaly è stata tra le più votate. Tra i vip che la vogliono fuori dalla Casa c’è anche Manila, ma l’artista, pur avendo spesso espresso il desiderio di uscire a favore dei più giovani, ha lamentato il fatto che alcune nomination (come quella di Alessandro Basciano) fossero davvero insensate.

Poco dopo la fine della puntata del 21 febbraio, Katia ha parlato con Davide della serata; l’attore dice espressamente che vorrebbe tanto che uscisse Nathaly, che lui indubbiamente vuole vincere, ma anche che vorrebbe molto che Katia restasse nella Casa. A suo parere, durante la puntata sia lei che gli altri Vip con cui si è confrontata hanno molto esagerato, ma Katia, nonostante tenga molto al ragazzo, gli dice: “Io non sacrifico la mia dignità, certe cose andavano dette”, riferendosi sia al confronto con Manila che a quello con Alex, poi esprime un giudizio negativo sullo stesso Davide e sui vip che spesso parlano poco o che non esprimono il loro parere.

Silvestri risponde che, dal suo punto di vista, ci sono dei momenti in cui si ha qualcosa da dire e si deve dire, mentre in altri momenti è meglio non parlare. Katia comunque sembra più amareggiata dal comportamento di Manila che dal risultato delle nomination che la vedono a rischio eliminazione, tanto che ancora una volta critica la showgirl sia per il suo improvviso avvicinamento a Miriana, sia per la famosa frase che utilizzò con Kabir: “È solo un attore di Hollywood”. Le affermazioni di Katia su Manila in ogni caso non sono sicuramente da meno, dato che la cantante, parlando di ciò che vari vip hanno fatto nel loro percorso lavorativo, ha ribadito più volte: “Lei cosa ha fatto? Miss Italia mostrando le gambe?”. Riguardo all’atteggiamento di Katia in ogni caso, una cosa è certa… Esso è parte del suo carattere, dentro e fuori dalla Casa, tanto che afferma: “Se uno tocca il mio punto debole, divento una vipera”.



