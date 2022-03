Katia Criscuolo, figlia Gigi Bici/ “Barbara Pasetti manipolatrice! Voglio la verità”

Katia, la figlia di Luigi Criscuolo conosciuto ormai con l’appellativo di Gigi Bici, è intervenuta oggi in collegamento con la trasmissione Ore 14 proprio davanti alla tenuta di Barbara Pasetti a Calignano, in provincia di Pavia. Come annunciato dall’inviata del programma, il giallo sul delitto del sessantenne si infittisce sempre di più e va a coinvolgere i familiari della Pasetti, la donna 40enne unica indagata per l’omicidio e l’occultamento di cadavere di Gigi Bici. Da una parte ci sarebbe il padre di Barbara, Franco, mentre dall’altra l’ex marito Gian Andrea Toffano, in mezzo i soldi. Lo stesso padre di Barbara al programma Ore 14 aveva svelato di aver prestato una importante somma di denaro all’ex marito della figlia, pari o superiore all’eredità ricevuta dall’uomo nel 2020 dopo la morte della madre. Soldi che però non avrebbe più restituito a Franco Pasetti. Toffano, di contro, si sarebbe difeso sostenendo che sarebbe accaduto l’esatto opposto, ovvero sarebbe stata la sua famiglia ad aver prestato dei soldi a Franco Pasetti: chi dice la verità?

Aurora Ruffino/ "Ho sempre cercato di essere indipendente, anche a livello emotivo"

Potrebbe essere proprio legato ai soldi il motivo per il quale Barbara Pasetti voleva “sistemare” l’ex marito? Nel frattempo non bisogna dimenticare la vittima, Gigi Bici, rispetto al quale la figlia Katia chiede da tempo la verità. Tante cose per lei non tornano: “Io sono stufa un po’ di questa storia che si sta spostando penso su un’altra direzione. Questi problemi economici che loro hanno… io voglio sapere perché mio padre si è trovato in questa situazione”, si è chiesta Katia.

Francesco Rutelli/ “La guerra in Ucraina? Ricordo mia mamma ferita dalle bombe...”

Katia Criscuolo, figlia Gigi Bici: “Pasetti una manipolatrice”

La figlia di Gigi Bici, giustamente si è detta confusa dalle notizie trapelate negli ultimi giorni: “Non ci sto capendo più niente”, ha ammesso parlando ai microfoni di Ore 14. A questo punto si torna alla domanda iniziale: perché Gigi Bici è stato ucciso? E perché avrebbe deciso che l’ex marito doveva morire? “Mio padre non ha fatto quello che lei gli ha chiesto”, ha replicato Katia, “perché questa persona qua è una grandissima manipolatrice come si è visto. Manipola il padre, l’ex marito…”.

Ginecologo di Bari arrestato/ Una vittima: “Era diverso, aveva atteggiamenti ambigui”

Rispetto alle parole di Franco Pasetti, secondo il quale la figlia avrebbe raccontato la verità e sarebbe stata ricattata da una banda di slavi, Katia ha proseguito: “Che faccia i nomi! Come abbiamo fatto noi”. Secondo la figlia di Gigi Bici, se la Pasetti gli avesse chiesto di uccidere un uomo lui gli avrebbe detto di no nel modo più assoluto. Eppure dal racconto di Ramon, sarebbe stata proprio questa la richiesta: “Te lo posso assicurare”, ha aggiunto Katia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA