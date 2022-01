Katia e Soleil criticano Lulù: “Sanguisuga”/ L’attacco a Bortuzzo “Manuel è cambiato… Non durerà”

Katia, Soleil, Lulù: un triangolo tutto al femminile, che può diventare un quadrato se si include nel novero anche Sophie. Ma cos’hanno in comune le quattro componenti del cast del Grande Fratello Vip? La risposta è Manuel Bortuzzo. Per quanto concerne la princess, il motivo è facile da intuire (con il campione di nuoto è nata una bella storia d’amore), mentre le altre tre protagoniste del reality show di Canale 5 si sono riunite attorno a un tavolo proprio per commentare tra di loro la relazione tra il giovane e la Selassiè.

La prima a esprimere il proprio giudizio in merito è stata Katia Ricciarelli, che, a proposito di Manuel, ha esordito dicendo: “È cambiato, è cambiato questo ragazzo. Ha gli occhi spenti. Lo vedi, passa di qua…”. Il suo ragionamento è stato interrotto da Soleil, che ha affermato: “Ma poi anche come si è fatto intortare a dire certe cose, poi a me ha sempre detto cose diverse da quelle che ha detto lì dentro, ci sono rimasta proprio male”. Completamente d’accordo la cantante lirica: “Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola”. Amareggiata Soleil: “Di tutte le posizioni che potevi prendere, quella nei miei confronti è stata proprio brutta”.

KATIA E SOLEIL: “AMORE TRA LULÙ E MANUEL NON DURERÀ, SCOMMETTIAMO UNA CENA”

Katia e Soleil si sono poi scagliate contro Lulù. In particolare, Sorge ha detto che la principessa “ha sempre quell’energia addosso, sta sempre attaccata qua come una…”. “Sanguisuga”, ha completato la frase Ricciarelli, che poi, guardando Sophie Codegoni, le ha chiesto: “Ma sei proprio sicura che siano innamorati pazzi? Voglio vedere fuori da qua…”.

Sophie si è limitata a un semplice “Forse si sbagliano”, fino a quando Soleil non ha lanciato l’idea: “Scommettiamo per divertirci. Scommettiamo una cena” sul rapporto tra Manuel e Lulù. Il quesito era uno soltanto: durerà oppure naufragherà non appena i riflettori del Grande Fratello Vip cesseranno di illuminare la loro coppia? Katia si è detta pessimista, Sophie invece è più positiva. Soleil? Questa la sua affermazione: “Durerà? Me lo auguro per loro, però l’istinto mio mi dice di no”.

Manuel è spento, è cambiato e Lulù è una sanguisuga.

Ecco le ultime belle parole di Soleil e Katia.

