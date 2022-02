Katia e Soleil duro attacco a Lulù Selassié “protetta dagli autori”/ “Le sue sfuriate scusate sempre scusate”

Emozioni forti per Lulù Selassié nel corso della puntata del 14 febbraio: il suo Manuel le ha fatto una sorpresa per la festa degli innamorati. Alfonso Signorini invita la principessa a raggiungere la nave dell’amore, dove la aspetta un enorme teddy bear, delle rose rosse e una lettera di Manu. Subito dopo il conduttore le suggerisce di andare in giardino, portando con sè l’orso. Qui la attende Manuel che, dall’altro lato del tappeto rosso, le fa una vera e propria dichiarazione d’amore, dicendole che la ama, la pensa e la guarda di continuo e la rassicura: lui la sta aspettando fuori.

Un altro momento molto importante per Lulù e quello delle nomination; infatti, nella puntata del 14 febbraio è stata nominata per contendersi, con Katia Ricciarelli e Soleis Sorgé, la finale del Grande Fratello Vip. Lulù è stata votata da Miriana, Jessica e Manila. Se inizialmente Lulù era associata molto alle altre due sorelle ed era stata etichettata come la viziata del gruppo, nel corso dei mesi il pubblico ha iniziato ad amarla sempre di più. Grazie alle sue stranezze, i suoi capricci e la sua eccentricità, a volte un po’ sopra le righe, Lulù è molto apprezzata. Tale giudizio positivo è ulteriormente aumentato nel momento in cui è iniziata davvero la sua storia d’amore con Manuel.

Lulù Selassié verso la finale? A qualcuno non va giù. L’attacco di Katia e Soleil

Dopo diverse settimane di tira e molla, il nuotatore ha dichiarato il suo amore a Lulù che, grazie alla situazione, si è potuta mostrare anche come una ragazza molto romantica e tenera. La puntata del 14 febbraio ha regalato solo gioie a Lulù, che nelle ore immediatamente successive continua a fantasticare sulla sorpresa ricevuta dal suo fidanzato, che, sapendo del valore che la ragazza dà a San Valentino, le ha organizzato una bella sorpresa.

Nel corso del tempo è aumentata dunque la simpatia del pubblico verso Lulù, che ora è una delle preferite. A sostenerla soprattutto le sue “fatine”, che hanno deciso di mandare un aereo per la giovane concorrente in vista della fase finale del programma. Il 16 febbraio sulla casa è volato un aereo con una dedica speciale: “LULU’ BE STORONGER THAN YOUR FEARS. FAIRIES”, ovvero “Lulù sii più forte delle tue paure”. La ragazza, comunque, sembra non essere simpatica proprio a tutti. Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ad esempio, sembrano non apprezzare molto la concorrente. Secondo Soleil, ogni volta che la principessa ha manifestato rabbia in studio, è stata fatta passare come una persona sensibile, cosa che invece non è accaduta alla stessa Sorge. Concorda Katia Ricciarelli, che pensa che questa operazione d’immagine attuata dagli autori non riuscirà a ridare positività a Lulù.

