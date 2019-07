Katia e Vittorio/ Parco avventura e…tradimento? (Temptation Island)

KATIA FANELLI E VITTORIO COLLINA, TRADIMENTO IN ARRIVO NELLA SECONDA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND?

Alcuni l’hanno paragonata a Valeria Marini, visto che spesso ha detto le stesse cose della showgirl, soprattutto nella fase di conoscenza dei single, mentre altri vedono in loro la coppia più trash di Temptation Island 2019, come finirà quindi il percorso di Katia Fanelli e Vittorio Collina? I due ci hanno fatto sognare sin dall’inizio quando, sbarcati sull’isola, si sono lanciati nella conoscenza dei single e si sono poi salutati, forse per l’ultima volta. Lui ha subito attaccato: “Qualche battutina te la potevi evitare, come al solito” ma lei ha ribadito il concetto e i ruoli da tenere nella coppia al grido di: “Lo sai che io faccio quello che voglio, hai altro da dirmi”. Lei ha lamentato che sin dall’inizio Vittorio le ha fatto fare sempre tutto quello che ha voluto, senza mai frenarla e questo li ha portati fin qui, adesso lei vuole capire se c’è sentimento da parte sua oppure no e i primi giorni nel villaggio non sono andate poi così bene.

BRUTTE NOTIZIE PER VITTORIO COLLINA

Il video anticipazioni della prossima puntata mostra la bella Katia Fanelli alle prese con un’uscita con il single Giovanni con il quale sembra trovarsi bene. Per lei c’è un parco avventura dietro l’angolo anche se il fidanzato Vittorio è pronto a perdere le staffe. Nella prima puntata di Temptation Island Vittorio ha potuto vedere quello che ha fatto la sua fidanzata che più volte gli ha detto no ad una proposta di convivenza. Lui ha avuto modo di pensare tanto a tutto e i primi giorni nel villaggio li ha passati cercando di trattenersi per portarle rispetto ma non è stato lo stesso da parte della biondina e così è stato. Filippo Bisciglia gli ha consegnato e proprio in quel momento ha scoperto che la sua fidanzata si è detta pronta a lasciarsi irretire da uno dei single tanto da lasciare il villaggio e lo stesso Vittorio. Clicca qui per vedere il video del primo falò. Al ritorno dalle amiche fidanzate, Katia si lascia andare ad un significativo: “Se mi prende anche di testa è andata…”.

LACRIME AL FALO’ PER KATIA FANELLI

Al falò di confronto Katia Fanelli arriva quasi commossa e con le lacrime agli occhi rivelando i problemi che ci sono nella coppia e che se lei sa bene che a volte esagera, lui deve avere il compito di tenerla a bada, di affrontarla e lascia correre tutto: “Io sono sicura dei suoi sentimenti però ho molti dubbi sui miei e lui lo sa, sto bene con lui ma vorrei vederlo reagire. Non sento la sua mancanza”. Le cose peggiorano quando lei vede un video in cui sono raccolti tutti i difetti che lei ha, almeno ai suoi occhi. Lui vorrebbe un po’ più di rispetto ma non lo otterrà, almeno non adesso. Katia non sente le farfalle nello stomaco che avrebbe voluto e adesso ne è convinta ma piange perché è molto legata a Vittorio e non sa cosa fare. Forse le cose cambieranno se vedrà il fidanzato in atteggiamenti diversi con le altre single? Clicca qui per vedere il video del suo falò.



