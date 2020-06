Katia Fanelli al Grande Fratello Vip?/ Indizi sui provini per la “Fotonica”

Pubblicità

Katia Fanelli pronta a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip? La “Fotonica” di Temptation Island potrebbe essere una delle nuove concorrenti della nuova edizione del reality show che tornerà in onda a settembre e che sarà condotto ancora da Alfonso Signorini. A scantenare rumors sulla presanza della Fanelli tra i concorrenti è stata la domanda di un follower a cui Katia ha risposto in modo enigmatico. “Fai il provino per il GF”, ha scritto l’utente a cui Katia ha risposto con un emoticon di una faccina che fa l’occhiolino. Una risposta che ha scatenato i commenti dei fans di Katia che sperano di poterla vedere nella casa più famosa d’Italia. La Fanelli, dunque, varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà?

KATIA FANELLI AL GRANDE FRATELLO VIP? ALFONSO SIGNORINI PREPARA UN CAST STELLARE

I provini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip sono ancora in corso e Katia Fanelli potrebbe essere tra quelle provinate anche se, naturalmente, non c’è alcuna certezza e si tratta di semplici rumors. Quello della nuova edizione del reality show, tuttavia, sarà un cast stellare come ha anticipato Alfonso Signorini che ha intenzione di regalare al pubblico un cast ancora più forte di quello dello scorso anno. Tra i nomi già annunciati c’è quello di Elisabetta Gregoraci che dovrebbe essere una delle vip su cui si punterà maggiormente. Accanto all’ex signora Briatore, dunque, ci sarà davvero Katia Fanelli che con il suo carattere peperino sarebbe in grado di creare molte dinamiche all’interno della casa?



