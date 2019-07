KATIA FANELLI “CAVALCAMI!”/ Video, avance fotonica a Giovanni (Temptation Island)

Katia Fanelli continua a regalare momenti indimenticabili durante la sesta edizione di Temptation Island 2019. Nel corso della seconda puntata la fotonica bionda è sempre più rapita dalla bellezza del single Giovanni Arrigoni, il 29enne modello e promessa del wakeskater, che sin da subito ha attirato l’attenzione della fidanzata. Così durante la puntata la fidanzata di Vittorio si è spinta oltre facendo una proposta davvero piccante in compagnia delle altre ragazze. Katia, infatti, si trovava in giardino ad ammirare il bellissimo Giovanni allenarsi quando si è lasciata andare a dire: “Cavalcami più forte, cavalcami più forte”. Affermazioni che hanno fatto letteralmente impazzire il popolo del web e dei social che hanno trovato nella fotonica bionda la loro indiscutibile regina di questa edizione. Clicca qui per il video

Katia Fanelli e Giovanni Arrigoni

Katia Fanelli senza freni a Temptation Island 2019. Potrebbero essere lette così le parole pronunciate dalla fotonica bionda in giardino guardando il single Giovanni Arrigoni intento ad allenarsi, ma in realtà hanno fatto divertire tutti. Dal pubblico a casa alle stesse ragazze ed amiche del villaggio che sono scoppiate a ridere. Katia però durante la seconda puntata ha dovuto fare i conti anche con una dura verità; il single Giovanni, infatti, durante il gioco Obbligo e Verità ha chiaramente detto di vedere in Katia solo un’amica. Il modello e wakeskater ha un sentimento di grande stima ed affetto verso la fidanzata, ma ha chiaramente fatto capire che fuori dal villaggio di Temptation la vede solo come un’amica. Nonostante ciò, Katia ha continuato a provarci non nascondendo il suo reale “interesse” verso l’aitante modello.

Vittorio Collina, il fidanzato di Katia: “può anche finire qui”

Le affermazioni di Katia Fanelli non sono state prese molto bene dal fidanzato Vittorio Collina che ha commentato: “Lei sta scherzando, sta tirando la corda”. Vittorio, infatti, ha visto la sua fidanzata sempre più lanciata verso il single Giovanni e questa cosa non gli è piaciuta affatto. Sul web, intanto, Katia è senza alcun dubbio il personaggio più amato per via del suo carattere brioso e sopra le righe. In molti hanno paragonato la fotonica bionda alla stellare Valeria Marini. Del resto anche Vittorio ha detto: “lei è fotonica, come ama dire, mi sono innamorato di lei per questo”. Le cose però hanno preso una piega inaspettata quando Vittorio si è visto consegnare l’ennesimo video e ha ascoltato le parole piccanti della fidanzata; parole che l’hanno fatto imbestialire al punto di dire: “per me può anche finire qui, è ora che mi riconsegna le mie chiavi di casa. Ho perso anche troppo tempo: io ho trent’anni”. Una cosa è certa: la prossima settimana ne vedremo delle belle!



