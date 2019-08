KATIA FANELLI DIMENTICA VITTORIO A UOMINI E DONNE?/ “Mi sono candidata, sarei felice”

Katia Fanelli è stata la regina della sesta edizione di Temptation Island 2019. La bionda “fotonica” entrata da fidanzata con Vittorio Collina nel reality dei sentimenti alla fine né è uscita da sola. Un’esperienza che le ha cambiato la vita facendole capire tante cose anche se c’è qualcosa di cui si è pentita di aver detto in tv. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Katia parlando dell’ex Vittorio ha detto: “mi sono pentita di dargli del co….ne davanti a tutta Italia non è stato carino” per poi precisare il motivo di quella parola: “l’ho fatto per svegliarlo”. Non solo, la fotonica si è pentita anche di frequentare il corteggiatore, ma una cosa ha voluto precisare a gran voce: “Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo con cui ho fatto l’amore è proprio lui, il mio ex. Noi donne non “ragioniamo” come gli uomini”.

Katia Fanelli di Temptation Island 2019: “Vittorio mi manca”

Dopo l’avventura di Temptation Island 2019 e la fine della storia d’amore con Vittorio Collina, Katia Fanelli si è dimostrato se stessa sempre conquistando l’affetto del pubblico ma perdendo quello che considera il più grande amore della sua vita. Fotonica e sopra le righe, Katia non nasconde che una volta tornata a casa ha dovuto fare i conti con l’assenza di Vittorio: “La mia profezia si è avverata, lui mi manca. Lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore”. Un rapporto, quello con Vittorio, che forse era giunto ad un punto di non ritorno: “forse era solo abitudine, forse, credo” ha detto la Fanelli, che precisa: “lui resta il più grande amore della mia vita”. La ragazza però non nasconde di aver sempre avuto delle remore: “se in due anni e mezzo non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Adesso dico per fortuna che non l’ho fatto. C’è chi prende alla leggera anche la convivenza, io ho sempre messo davanti il rispetto.

Katia Fanelli: “sogno Uomini e Donne”

La fotonica ha raccontato come sono andate le cose con Vittorio Collina una volta spente le telecamere di Temptation Island 2019: “non ha mai voluto affrontarmi. Ha portato la valigia con i miei vestiti a mia sorella. Un uomo senza carattere. Vergognoso. L’ho cercato e niente”. Katia Fanelli non ha peli sulla lingua e, schietta e diretta come sempre, ha parlato anche della “storiella estiva” tra Vittorio e la tentatrice Vanessa: “ridicolo: si sta facendo la storiella “finta” con la tentatrice Vanessa. Ma che aprisse gli occhi. Mi dispiace per la sua poca furbizia. Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa cerca visibilità, lui l’amore. Resterà solo e sofferente”. Vittorio a parte, Katia è pronta a partire per Mykonos, una vacanza all’insegna del divertimento perchè non ha alcuna intenzione di trovare l’amore. Anzi, un luogo c’è dove vorrebbe conoscerlo: Uomini e Donne. “Mi sono già candidata” – ha rivelato la fotonica prontissima a sedere sul trono classico del dating show di Canale 5. “Diciamo che nell’aria c’è già qualcosa. Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e mi ha aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedere lo stesso?” ha detto la Fanelli. Sarà proprio così?



