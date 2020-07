Katia Fanelli “GF VIP? Di corsa”/ Video, “Vittorio mai più sentito. Single e felice!”

Katia Fanelli ospite della nuova puntata di “Non succederà più” di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio La ex concorrente di Temptation Island all’inizio della sua chiacchierata ha parlato della fine della storia d’amore con l’ex Vittorio Collina uscito dal reality show dei sentimenti con la tentatrice Vanessa. “Lei non l’ha mai voluto” – ha precisato la fotonica – “lui stava credendo in una relazione mica lei. Lei è stata brava nel suo ruolo di tentatrice e l’ha usato per visibilità fino a quando gli ha fatto comodo. Solo nella testa di lui c’era una frequentazione e una speranza, ma da parte di lei oltre all’amicizia niente. Hanno preso in giro tutti voi e il web per far parlare, al fine di visibilità da parte di lei e lui”. Non solo la Fanelli, concorrente rivelazione della passata edizione di Temptation Island parlando sempre dell’ex Vittorio ha detto: “non l’ho mai più sentito, zero. Credo che oramai tutti e due abbiamo voltato pagina e io sto benissimo…single. Non tornerei indietro per quello che poi ha fatto per le interviste che ha rilasciato, sui tradimenti non veri, mi ha fatto male”.

Katia Fanelli al Grande Fratello Vip 2020?

Katia Fanelli ai microfoni di “Non succederà più”, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio ha anche parlato del flirt con il tentatore di Temptation Island 2020 Alessandro Usai. La ex concorrente dello scorso anno ha smentito precisando: “siamo solo amici. Ci siamo conosciuti sui social, ma come posso sentire lui posso sentire anche altri ragazzi”. Poi la “fotonica” precisa: “mi ha scritto lui, io non scrivo a nessun ragazzo, neppure al più figo del mondo. Mi ha scritto, ha seguito la nostra edizione, ma non è accaduto nulla tra di noi”. Sul finale poi Katia commenta anche l’edizione 2020 di Temptation Island definendola “moscia, ma per fortuna c’è Antonella Elia che rianima un pò il villaggio se no tutti pianti mamma mia! Meno male che c’è lei che fa un pò ridere”. Infine sulle voci di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip la fotonica dice “se me lo propongono corro!”.





