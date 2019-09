Katia Fanelli/ Nuova dedica per Vittorio Collina: “Mi manca, nel mio cuore sempre”

Katia Fanelli dopo Temptation Island non ha ancora superato la fine della sua relazione con Vittorio Collina. L’ex fidanzato invece, evidentemente non vedeva l’ora di voltare pagina ed infatti, durante la sua esperienza in Sardegna, aveva iniziato una frequentazione con Vanessa Cinelli, proseguita anche fuori. I due ragazzi, non hanno ufficializzato di stare insieme ma si stanno frequentando e, date le numerose fotografie e Instagram Stories, pare che le cose vadano avanti proprio bene. La bionda “fotonica” invece, non ha ancora superato la separazione, nonostante in TV avesse fatto intendere tutt’altro. “Prima di Temptation Island vivevo una storia divertente – racconta – Stavamo bene. Lui era sereno, innamorato. Poi con il tempo mi sono ammosciata completamente. Tutto è venuto meno. La passione e il sentimento sono appassiti dentro me. Poco prima dell’ingresso al reality alle mie amiche ho detto: ‘Mi conosco, temo di perderlo. Di perdere un bravo ragazzo’…”, ha raccontato lei ad agosto intervistata tra le pagine di “Chi”.

Katia Fanelli, nuova dedica per l’ex Vittorio Collina

Katia Fanelli, già lo scorso mese, intervistata dal magazine di Alfonso Signorini, aveva svelato di sentire la mancanza di Vittorio Collina: “Lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, forse, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo uomo con cui ho fatto l’amore è proprio lui, il mio ex…”. Nelle ultime ore, la ragazza più fotonica della televisione, ha confidato di sentire ancora la mancanza del suo ex: “Sì, mi manca – ha confessato attraverso una Instagram story –. So che sta bene, questo è l’importante. Lui è la persona più importante per me ed è nel mio cuore. Per sempre!”. Poi ha parlato anche di alcuni aspetti personali: “Ho due sorelle: Alessia e Ramona. Poi un fratello gemello, Diego”. In ultimo, ecco cosa ne pensa di Vanessa Cinelli, nuova frequentazione di Vittorio: “Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa, cerca visibilità, lui cerca l’amore. Resterà solo e sofferente”.

