Katia Fanelli piange per Vittorio Collina/ “Oggi sarebbero dovuti essere 3 anni…”

Katia Fanelli ricorda Vittorio Collina e non nasconde di non averlo ancora dimenticato. Sono passati mesi dalla fine della storia d’amore tra Katia e Vittorio che si sono detti addio dopo aver partecipato a Temptation Island, ma la Fanelli non è ancora riuscita a voltare pagina. Dietro il sorriso e l’allegria che sfoggia sui social, Katia nasconde una sofferenza che non è ancora riuscita ad affrontare. La storia con Vittorio è stata molto importante per la Fanelli che, oggi, nel giorno in cui avrebbe festeggiato l’anniversario, ha deciso di ricordardo con un messaggio speciale. “Oggi sarebbero dovuti essere tre anni assieme. Nonostante tutto mi sento di esprimere qui quello che penso e che provo ad oggi”, scrive Katia che non ha paura di condividere i propri sentimenti sui social. “Sono sempre stata schietta nella vita. Ho sempre esposto i miei sentimenti senza nessuna paura dei giudizi e senza vergogna perché quello che provo dentro lo voglio rendere ad oggi ancora pubblico. Voglio spendere due parole perché non sono mai stata capita fino in fondo ma quello che provo è tanto e per quanto io possa starci male, i ricordi e le emozioni di questi anni non si possono dimenticare”, aggiunge.

KATIA FANELLI E IL MESSAGGIO PER L’EX FIDANZATO VITTORIO COLLINA: “UN VERO SENTIMENTO NON PUO’ SVANIRE”

Dopo essersi lasciati, Katia Fanelli e Vittorio Collina hanno intrapreso due percorsi di vita differenti. La bionda fotonica di Temptation Island si è rifugiata tra le braccia degli amici e della famiglia e, nonostante i rumors di presunti flirt, pare che nella sua vita non ci sia un nuovo amore. Vittorio, invece, fa coppia con Vanessa Cinelli. Nonostante tutto, però, Katia non rinnega i propri sentimenti e quello che ha vissuto con Vittorio come ribadisce nelle seguenti parole: “Un vero sentimento non può svanire dall’oggi al domani!” – fa sapere. Poi conclude: “Ho sempre stimato lui come persona, ho sempre dimostrato a modo mio cosa provassi per lui… Per me era tutto e ad oggi non averlo più con me mi fa male. Anche se sto piangendo voglio ricordare noi e questo grande amore che c’è stato con il sorriso perché impossibile dimenticarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA