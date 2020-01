Katia Fanelli si è rifatta il seno/ “Ora ho una terza. Vittorio? Mi manca, ma mi…”

Dopo Ilaria Teolis, anche Katia Fanelli si è rifatta il seno. La fotonica di Temptation Island 2019 lo ha confessato su Instagram rispondendo alle domande dei fans. Sempre schietta e sincera, Katia ha raccontato di amare la chirurgia plastica e di essersi rifatta il seno dopo aver rifatto le labbra diverso tempo fa. Nessuna taglia esagerata, però, per la Fanelli che ha scelto una terza. Nonostante sia felice del risultato, Katia ha ammesso di aver sofferto e di essere stata aiutata da quelle persone che definisce delle vere amiche ovvero Ilaria Teolis e Nunzia Sansone a cui è molto legata. “Ho passato venti giorni di estremo dolore. Devo ringraziare Nunzia perchè è lei che mi ha assistita, è lei che mi ha sostenuta, mi è stata sempre vicino e qui si notano le vere amiche”, ha fatto sapere Katia.

KATIA FANELLI: “DI VITTORIO COLLINA MI MANCANO TANTE COSE, MA MI HA DELUSA”

Katia Fanelli ha deciso di aprire il proprio cuore ai fans rispondendo alle loro domande. Tra le tante che ha ricevuto c’erano anche quelle su Vittorio Collina. Pur essendo consapevole che non ci sarà mai un ritorno di fiamma, Katia ha ammesso di sentire ancora la sua mancanza. “Di Vittorio mi mancano tante cose, specialmente la sua presenza, la persona che era”, risponde Katia a chi le chiede se senta ancora la mancanza dell’ex fidanzato. Poi aggiunge: “penso di non riconoscere più Vittorio, soprattutto sono rimasta molto maleper l’intervista che ha rilasciato. Sono delusa perchè ha creduto a persone sconosciute. Tutta questa cattiveria nei miei confronti… Non lo so…”, spiega. Katia ha così replicato a Vittorio affermando di non averlo tradito come invece gli avrebbe fatto credere qualcuno: “ha creduto ad uno fuori di testa che io l’abbia tradito diverse volte. Non sapevo neanch’io di averlo tradito, pensa un po’“, conclude la Fanelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA