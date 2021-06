Katia Ferrari, madre Michele Merlo: “Ciamo amore mio”/ “Sarai sempre la mia vita”

La signora Katia Ferrari, la mamma di Michele Merlo, affida a Instagram il suo messaggio di addio al figlio, portato via a soli 28 anni da una leucemia fulminante che gli ha causato un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo e che ha spinto il padre Domenico a chiedere carezza sull’accaduto. Con una foto di Michele pubblicata sul suo profilo Instagram, la signora Katia dedica delle struggenti parole a Michele. «Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita», ha scritto la mamma di Michele.

Il dolore dei genitori di Michele Merlo

E’ un vuoto incolmabile quello che Michele Merlo ha lasciato nel cuore dei genitori che stanno provando a trovare la forza per affrontare la grande prova che li attende. Prima delle parole della mamma, anche papà Domenico aveva affidato ai social il suo dolore scrivendo una toccante dedica per il figlio. “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. Grazie”. Nel frattempo, sui social, sono tantissimi i messaggi di coloro che avevano convidiso un pezzo di vita con Michele, ma anche di coloro che, pur non avendolo conosciuto, stanno esprimendo il proprio cordoglio aa famiglia intorno alla quale si sono stretti amici e fans del giovane artista.

