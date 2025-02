Angelo Pisani è l’ex di Katia Follesa, comica e conduttrice televisiva di successo. Un amore nato dietro le quinte di Zelig, storico programma comico di Canale 5, con i due comici che hanno iniziato una relazione nel 2006. Qualche anno dopo diventano una famiglia con l’arrivo della prima figlia Agata venuta al mondo nel 2010. Nonostante la nascita della piccola, la coppia entra improvvisamente in crisi; un momento no inizialmente superato grazie ad una terapia di coppia, ma dopo un certo periodo di tempo i problemi si sono ripresentati portando la coppia alla separazione.

“Nonostante la terapia di coppia abbiamo deciso di percorre strade differenti” – ha comunicato la comica annunciando la fine della relazione con il collega Angelo Pisani. Una separazione che ha definito propedeutica e che li ha tutelati come genitori, visto che sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene della figlia Agata.

Qual’è il motivo della separazione tra Katia Follesa e Angelo Pisani e come sono i loro rapporti ora?

Il motivo della separazione tra Angelo Pisani e l’ex Katia Follesa è stato comunicato dalla comica e conduttrice che sui social ha pubblicato un video: “abbiamo capito che c’erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti”. Proprio la Follesa dalle pagine del Corriere della Sera aveva rivelato tempo prima circa il rapporto con l’ex compagno: “non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione”.

L’annuncio definitivo della separazione è stato fatto dalla Follesa sui social: “Io e Angelo non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo”. In realtà la ex coppia ha deciso di ufficializzare la separazione molto tempo dopo per un motivo: “pensavamo non fregasse niente a nessuno”. Nessun rimpianto tra i due con la comica che ha precisato: “siamo felicemente separati. Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, anzi è stata un’occasione per a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse”.