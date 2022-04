Katia Follesa e Valeria Graci, perchè è finita la collaborazione/ Hanno litigato?

Katia e Valeria, da Zelig a Colorado Cafè

Era il 2001 quando nacque il duo comico Katia e Valeria: un connubio diventato famoso grazie a Zelig, il cabaret che andava in onda sulle reti Mediaset. E proprio nell’azienda del biscione le due hanno continuato a portare la loro comicità, anche a Colorado Cafè, senza dimenticare l’esperienza in Rai con Sformat e Comedy Lab su MTV. L’ultima volta che la coppia si è esibita insieme è stato nel 2017, su Sky in Bring The Noise. Celeberrima la loro parodia di Uomini e Donne, oltre alla partecipazione al film di natale Vacanze a Cortina con Christian De Sica nel 2011. L’anno successivo Valeria Graci e Katia Follesa si sono separate definitivamente, e i motivi dietro alla rottura sono tuttora oggetto di dibattito.

Pierluigi, figlio Valeria Graci e Simon Russo/ L'attrice "E' l'uomo della mia vita"

La verità sulla fine della collaborazione tra Katia e Valeria

Tutti si sono posti numerosi interrogativi sulla fine del sodalizio tra Katia e Valeria. C’entra un litigio? Entrambe le donne hanno detto la loro e più di una volta hanno confermato che non c’è stato nessun diverbio. Molto semplicemente era arrivato un momento per entrambe di intraprendere un cammino professionale differente. E, anzi, sono rimaste molto amiche. Il rapporto perdura nel tempo, legate ancora dall’esperienza professionale e di vita. Le due ora portano avanti progetti diversi in città diverse. La Graci, infatti vive a Milano e l’altra a Roma. Distanze che comunque non ha leso il legame. L’ultima volta che sono salite insieme su un palco televisivo è stato nel maggio 2017 su Sky in Bring The Noise.



