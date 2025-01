Katia Follesa e Valeria Graci, perché avevano litigato in passato? La spiegazione

Torna a Verissimo la comica Katia Follesa, che negli anni scorsi ha formato una coppia tutta da ridere insieme all’amica Valeria Graci, prima della separazione che le ha portate su strade opposte per qualche tempo. Alla fine le due sono riuscite a chiarirsi e proprio qualche mese fa hanno rivelato di essere tornate insieme, questa volta la speranza è che sia tutto definitivo.

“Abbiamo ricevuto delle proposte singole e succede che dopo tanti anni qualcosa si rompe, senza una reale spiegazione. Valeria poi si è trasferita a Roma, io sono rimasta a Milano, è stato doloroso, sia per lei che per me, per due anni non ci siamo parlate, questo duo, però, nasceva da un’amicizia” hanno raccontato le due nel salotto di Silvia Toffanin soffermandosi sui dettagli della loro ritrovata amicizia.

Katia Follesa e la confessione sull’amica Valeria Graci: “Ci siamo mandate a quel paese”

La relazione professionale tra Katia Follesa e Valeria Graci è giunta al termine dopo che le due hanno avuto il coraggio di dirsi le cose in faccia, ricostruendo un rapporto che sicuramente necessitava di qualche aggiustamento. “C’è stato un momento in cui non ci siamo parlate e abbiamo preso strade diverse ma abbiamo avuto il coraggio di mandarci a quel paese, tutte le cose che non andavano ce le siamo sempre dette ed è questo il motivo per cui dopo tanti anni siamo ancora qua” hanno raccontato nel salotto di Verissimo su Canale Cinque ammettendo dunque di aver messo alle spalle il passato nella speranza di ricostruire qualcosa di più solido e duraturo.

Katia Follesa era rimasta per lavoro a Milano, mentre Valeria Graci si era trasferita nella Capitale e questo ovviamente ha incrinato il rapporto e spento i dialoghi per qualche anno, prima del confronto definitivo che ha restituito al mondo dello spettacolo una delle coppie comiche meglio riuscite.