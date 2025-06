Katia Follesa fa coppia con Vincenzo Ferrera dopo l'addio ad Angelo Pisani? Lo scoop di Gabriele Parpiglia: chi è il presunto nuovo fidanzato della comica

Katia Follesa è fidanzata con Vincenzo Ferrera dopo la separazione da Angelo Pisani?

Dopo una lunga storia d’amore e la nascita di una bambina, Katia Follesa sta riprendendo in mano la sua vita e aprendo un nuovo capitolo. Lo scorso anno la comica ha annunciato in forma ufficiale la separazione dal marito Angelo Pisani, anch’egli comico, dopo una lunghissima storia d’amore sbocciata nel 2006 e che ha portato alla nascita della figlia Agata nel 2010.

La coppia ha preso strade separate e, ora, nel cuore della Follesa sembra esserci spazio per una nuova dolce metà.

Come rivelato da uno scoop lanciato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Katia Follesa avrebbe ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di Vincenzo Ferrera. Il suo non è un nome così sconosciuto, essendo un popolare attore di cinema e di numerose serie televisive, noto soprattutto per il ruolo di Beppe Romano interpretato in Mare Fuori. La coppia avrebbe intrecciato una relazione che per il momento rimane segreta ed estremamente riservata, non ancora ufficializzata.

Katia Follesa e Vincenzo Ferrara, i primi avvistamenti della coppia insieme

Secondo quanto riferisce Gabriele Parpiglia, la storia d’amore tra Katia Follesa e Vincenzo Ferrera andrebbe avanti ormai da qualche mese. Le prime segnalazioni sulla coppia risalirebbero infatti a qualche mese fa, quando furono pizzicati in dolce compagnia all’uscita di un cinema di Roma. Ma non solo, perché, in un momento successivo, la comica e l’attore sarebbero stati avvistati a Pienza, in provincia di Siena, durante un romantico weekend di coppia presso il celebre borgo medievale toscano.

Tanti piccoli tasselli che sembrano dunque raccontare di una storia d’amore sbocciata e destinata a fiorire. Entrambi al momento non si sono mai pronunciati a tal riguardo, né per confermare né per smentire le indiscrezioni, intanto però si godono la rinnovata felicità in attesa che i tempi siano maturi per uscire allo scoperto e rompere il silenzio.

