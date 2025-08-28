Katia Follesa e il presunto nuovo amore: lui è l’attore di Mare Fuori che interpretava Massimo, il gossip scuote i fan della comica.

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Pisani, sembra che Katia Follesa abbia un nuovo amore. Per diciotto anni lei e il comico sono stati insieme, formando una famiglia a dir poco perfetta e molto unita soprattutto per il bene della figlia Agata, ma pochi mesi fa hanno annunciato con grande sincerità e pace di essersi ufficialmente lasciati. Oggi Katia Follesa starebbe frequentando Vincenzo Ferrera, l’attore di Mare Fuori che nella serie interpreta il comandante Massimo.

Caso Ferragni-Marayah, Grazia Sambruna replica a Selaggia Lucarelli/ "Notizia farlocca? Ecco perché non lo è"

A lanciare il rumor è stata oggi Deianira Marzano che ha ricondiviso il messaggio di un utente dicendo che la comica avrebbe perso la testa per lui. Non solo, anche su Oggi sono state divulgate indiscrezioni sulla presunta nuova coppia, e parrebbe che la loro relazione seppur fresca sia già molto seria! Alberto Dandolo nella sua rubrica intitolata I belli, i buoni, i cattivi, ha parlato di una storia d’amore ormai vissuta senza segreti e completamente alla luce del sole.

Rosa Perrotta fa esplodere i social con il nuovo vestito: "Stratosferica e mai volgare"/ Ecco quanto costa

Vincenzo Ferrera, chi è il nuovo fidanzato di Katia Follesa: dove l’abbiamo già visto in tv

Corrono i gossip su Katia Follesa e Vincenzo Ferrera, tanto che Alberto Dandolo ha anche dichiarato che Angelo Pisani (ex marito della comica) avrebbe già conosciuto il nuovo amore della donna. Infatti, tra lei e Pisani non è rimasto livore ma i rapporti sono sempre stati estremamente rispettosi e pieni di stima. Ma passiamo ora a scoprire chi è Vincenzo Ferrera, nuovo fidanzato di Katia Follesa.

Nato nel 1973 a Palermo, è sempre stato appassionato di recitazione e ha studiato alla Scuola del Teatro Biondo. Successivamente, dopo aver fatto la gavetta presentando spettacoli in diversi teatri come il Gruppo della Rocca ha avuto la possibilità di lavorare in televisione prendendo parte a moltissime serie tv quali Don Matteo 7, Il giovane Montalbano, Il tredicesimo apostolo – Il prescelto, Un posto al sole, Distretto di Polizia 6 e tante altre tra cui Mare Fuori.

Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta?/ Una foto svela tutto: "Non ci sono dubbi"