Katia Follesa show al Festival di Sanremo 2025: sono bastati pochi minuti alla comica per conquistare il pubblico non solo all’Ariston, ma anche a casa, nella terza serata della kermesse. Prima ha fatto ridere tutti con la gag dalle scale: si è presentata con il bob da neve per provare a usarlo come strumento per scendere le temutissime scale del teatro.

Ma il conduttore Carlo Conti è salito a prenderla, per poi accompagnarla. Poi ha fatto un annuncio ironico che è apparso una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni: “Non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza“. In molti hanno associato questa battuta all’annuncio che fece l’influencer nel 2023, quando spiegò appunto che avrebbe devoluto il suo cachet in beneficienza.

Katia Follesa, dalla frecciata a Chiara Ferragni a quella su Amadeus

Una questione, quella della beneficenza, che tra l’altro è costata cara all’imprenditrice digitale, ma per la questione pandoro, tra multe e il rinvio a giudizio. Ma Katia Follesa ha fatto riferimento anche al fatto che ha una figlia da crescere, infatti tempo fa aveva annunciato la separazione da Angelo Pisano. Comunque, in pochi minuti si è rivelata un uragano con le sue battute velenose, come quella sulla velocità della conduzione di Carlo Conti. “Fai tutto velocissimo, tutto tutto?“. Non è mancata pure una stoccata ad Amadeus, il precedente conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo: “Non era così simpatico come te“. Infine, è tornata su Chiara Ferragni con una battuta sul mancato monologo: “Neppure una lettera alla me bambina?“.