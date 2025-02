Katia Follesa e Angelo Pisani non sono più una coppia da ormai due anni. I due comici hanno annunciato la rottura ad aprile dello scorso anno, aggiungendo di non stare più insieme da un anno e mezzo. “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse” hanno spiegato i due nel video, definendosi inoltre come due soggetti liberi e felici. La scelta di separarsi, per la coppia è arrivata dopo un momento di trasformazione: i due, insieme ormai da tanto tempo, non erano più felici come una coppia dovrebbe essere insieme e per questa ragione hanno preso la decisione di dirsi addio, ma solamente dal punto di vista sentimentale.

Ma Katia Follesa ha un nuovo compagno? Da quello che sappiamo, no. L’attrice e comica ha scherzato molto sul fatto che il suo nuovo fidanzato sarebbe Lenny Kravitz, la rockstar amatissima in tutto il mondo. Ovviamente pura ironia che lei stessa ha utilizzato nel video postato insieme ad Angelo Pisani, per annunciare la rottura: “Angelo ha accettato Lenny senza indugiare” ha scritto. Più avanti la comica di Milano ha postato una foto del musicista scrivendo: “Lui va e prende le cose dal mio armadio, non lo sopporto”. Pura ironia, ovviamente. Non riuscita infatti che Katia Follesa abbia un nuovo compagno dopo la rottura con il marito, Angelo Pisani, con il quale ha anche una figlia, Agata.

Katia Follesa ha un nuovo compagno? L’ironia social non perdona

L’ironia di Katia Follesa sui social sul fatto credere a tanti che la comica potesse avere davvero una storia con Lenny Kravitz. Niente di vero, ovviamente: pura ironia che ha portato però qualche utente a credere che potesse esserci davvero del tenero tra la rockstar e l’attrice e comica milanese.