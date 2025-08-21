Il nuovo fidanzato di Katia Follesa sarebbe un famosissimo attore di Mare Fuori: lei sarebbe innamoratissima e lo avrebbe presentato anche alla figlia

Katia Follesa avrebbe trovato un nuovo amore. La celebre comica e conduttrice avrebbe dimenticato definitivamente il suo ex compagno Angelo Pisani e avrebbe perso la testa per un celebre attore di Mare Fuori. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, attraverso la rubrica di Alberto Dandolo. Stando, infatti, a quanto scrive il giornalista, il nuovo fidanzato di Katia Follesa sarebbe Vincenzo Ferrera, che in Mare Fuori interpreta Beppe, educatore all’interno del IPM di Napoli.

“Katia è innamoratissima – scrive Dandolo nella sua rubrica, che continua – al punto di aver ufficialmente presentato anche al suo ex compagno il comico Angelo Pisani”. Un gesto che ha un grande peso, ancor più importante se si pensa che Follesa ha presentato Ferrera anche alla figlia Agata (avuta proprio con Pisani). Secondo il settimanale, Pisani — “ancora emotivamente legato all’ex moglie” — avrebbe comunque dato il benvenuto in famiglia all’attore “soprattutto per amore della figlia”.

Katia Follesa e Vincenzo Ferrera stanno insieme? Un indizio dai social

Il nuovo fidanzato di Katia Follesa sarebbe dunque l’attore Vincenzo Ferrera. I due starebbero facendo sul serio, il che porta a credere che la loro relazione sia nata già da qualche tempo. Al momento, nessuno dei due si è però sbilanciato sui social, confermando questa indiscrezione attraverso i social. Entrambi nelle ultime ore sono stati attivi sui rispettivi profili Instagram, ma non ci sono segnali rispetto a questa indiscrezione bomba. Ciò che però possiamo constatare, è che entrambi si seguono su Instagram. Un piccolo indizio verso l’attesa conferma.

