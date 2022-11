Katia Follesa, moglie Angelo Pisani/ “Cosa mi manda fuori di testa di lui? Quando…”

KATIA FOLLESA, MOGLIE DI ANGELO PISANI

Chi è Katia Follesa, moglie di Angelo Pisani? Questo pomeriggio negli studi di “Verissimo” torna il comico e cabarettista milanese, già protagonista in passato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin assieme alla storica compagna. Questa volta però l’ex membro del duo comico dei ‘Pali e Dispari’ sarà protagonista nel rotocalco del weekend delle reti Mediaset assieme alla figlia Agata e l’occasione sarà propizia non solo per parlare del loro rapporto genitori-figli ma anche della Follesa. Ma cosa sappiamo della comica e conduttrice televisiva originaria di Giussano e pure lei salita alla ribalta grazie al sodalizio con Valeria Graci?

Classe 1976 e per l’anagrafe Katiuscia Follesa, la 46enne comica lombarda è oramai un volto noto non solo per il pubblico di Mediaset ma anche di Real Time negli ultimi anni dove si è contraddistinta, soprattutto nell’ambito dei talent e cooking show, come una delle conduttrici più frizzanti e ironiche, portando anche in questo nuovo ruolo la verve comica che la contraddistingueva sin dai tempi del duo di ‘Katia e Valeria’ che spopolava ai tempi di “Zelig”. E, di recente, è arrivata pure la conferma che Katia Follesa sarà nuovamente protagonista su Prime Video -dove l’avevamo lasciata come concorrente di “LOL – Chi ride è fuori”– per la terza edizione di un reality-thriller show molto amato.

KATIA FOLLESA NEL CAST DI “CELEBRITY HUNTED 3”

Infatti Katia Follesa fa parte del cast di “Celebrity Hunted 3” in cui i protagonisti sono, ovviamente, dei personaggi VIP (in gara da soli oppure in coppia) che nelle vesti di Ricercati devono cercare di non essere scoperti dai Cacciatori, sulle loro tracce in lungo e largo per lo Stivale; tra limitazioni e paletti ferrei (pochi euro in tasca e un cellulare di vecchia generazione) vince chi riesce a sfuggire alla cattura dopo il dodicesimo giorno di caccia al VIP e con il montepremi devoluto in beneficenza. “All’inizio del gioco parti tranquilla perché i Cacciatori non ti vengono a cercare, devono darti il tempo di far perdere le tue tracce: poi a un certo punto inizi ad avere la percezione che qualcuno ti stia seguendo” ha raccontato la conduttrice in una recente intervista a Radio Capital.

E proprio nel corso dell’intervista concessa all’emittente radiofonica, Katia Follesa ha raccontato anche alcune delle esperienze più divertenti o surreali nel corso della registrazione delle puntate di “Celebrity Hunted 3”, tra cui una fuga in canoa e il dover mungere delle caprette: “Una sensazione strana, avevo paura di far loro male (…) Quel momento a contatto con la natura è stato veramente bello” ha ammesso la diretta interessata che ha gareggiato da sola a differenza degli altri concorrenti. E il suo compagno Angelo Pisani? “Il video in cui sposto i cuscini del letto che divido con lui? Una cosa che mi manda veramente fuori di testa e lui non lo capisce: in casa dico sempre di lasciarmi fare” ha aggiunto, ricordando lo spettacolo intitolato ‘Finché social non ci separi’ in cui loro due mostrano “in maniera ironica tutte le dinamiche delle coppie e la cosa bella, siccome facciamo interagire il pubblico, è che siamo tutti sulla stessa barca… E da una parte mi rassicura perché vedi che le cose che fai non sono strane, quelle dinamiche all’interno delle mura di casa sono uguali per tutti”.











