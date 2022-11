Katia Follesa “Reunion con Valeria Graci? Qualcosa si è rotto”/ “Se potessi tornare…”

Katia Follesa e il rapporto con Valeria Graci

Katia Follesa e Valeria Graci, per diverso tempo, hanno formato una coppia artistica molto amata dal pubblico. Ad un certo punto, però, la collaborazione artistica tra le due chimiche è finita e, nonostante l’affetto del pubblico, la Follesa esclude che possa esserci, in futuro, una reunion. Nel suo podcast BSMT, infatti, la Follesa non lascia assolutamente la porta aperta ad un’eventuale reunion con la Graci con cui ha conquistato diversi successi.

“Quel noi è finito”, spiega la Follesa che non ha intenzione di tornare sui suoi passi tornando a formare con la Graci quella coppia artistica che, per tanto tempo, ha strappato un sorriso al pubblico. Ma cos’è successo, effettivamente, tra la Follesa e la Graci? Cosa ha portato alla rottura insanabile tra le due attrici?

Katia Follesa e lo sfogo sulla rottura da Valeria Graci

Nessun dettaglio esplicito sui motivi che hanno portato alla fine della collaborazione artistica tra Katia Follesa e Valeria Graci. “Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse“, ha spiegato la comica.

“In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato, lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però poi quel tempo ormai era passato, quell’attimo non c’era più. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Credo di essere stata diplomatica”, ha aggiunto.

