Katia Loda vittima di truffa amorosa/ “Dietro c’era una macchina per togliermi soldi”

La storia di Katia Loda, da Imperia, è simile a quella di molte altre donne vittime di truffe amorose: dalle parole dolci alla richiesta di denaro. La sua vicenda personale è stata raccontata nel corso della trasmissione Zona Bianca. Anche Katia è caduta nella trappola di un uomo conosciuto su Instagram e che per sei mesi si è spacciato per ciò che non era, riuscendo a portarle via quasi 9mila euro. Era lo scorso marzo quando Katia inizia ad essere corteggiata dall’uomo, presentatosi con il nome di Alex David, medico militare operativo in Yemen e con una figlia in collegio in Romania. Con il passare dei giorni il loro rapporto cresce sempre di più, tra messaggi e parole romantiche.

I due si scambiano foto raccontandosi le loro vite. Katia riceve anche delle videochiamate da parte dello stesso uomo delle foto anche se appare del tutto dissociato dalla chiamata. Lei però se ne sarebbe accorta solo molto dopo. Nella realtà l’uomo delle foto è Mihail Pautov, medico famoso in Romania, volto tv e celebre sui social, al punto da subire un furto di identità. All’oscuro di tutto, Katia crede davvero che l’uomo sia il suo fidanzato, esaudendo ogni suo desiderio economico nonostante l’invio di foto palesemente finte.

Katia Loda, la sua storia a Zona Bianca: truffa amorosa ai suoi danni

Solo diversi mesi dopo e molti soldi in meno, Katia Loda con l’aiuto del fratello scopre la truffa a suo scapito e decide di denunciare. La donna, in collegamento con la trasmissione, ha spiegato: “Io ero convintissima di poterlo incontrare perché tra noi si era instaurato un rapporto particolare, ci sentivamo tutti i giorni”. Tutto sarebbe iniziato dal racconto della figlia che a detta dell’uomo si trovava da sola in Romania senza la mamma. Lui si diceva preoccupato e temeva che sarebbe morto nello Yemen. Con il passare del tempo lei avrebbe deciso di aiutarlo, “ma non mi rendevo conto che dietro tutto ciò era una macchina per togliermi soldi”.

Più che dell’uomo si era innamorata dell’idea di ciò che sarebbe potuto essere. “Io non sapevo fino a poco tempo fa che lui era un medico della Romania, lo abbiamo scoperto tempo dopo”, ha aggiunto la donna. Katia ha ammesso di comprendere pienamente la situazione di Roberto Cazzaniga, al quale ha mandato un messaggio: “Il tempo passa e ricorda che la tua famiglia, i tuoi veri amici, fidati solo di loro perché il resto è niente. Arrivi ad un punto che ti fai un cerchio e non fai entrare più nessuno”.



