Katia Noventa, incidente domestico: come sta la giornalista

Un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per Katia Noventa. La giornalista e presentatrice tv si è mostrata su Instagram, tramite un video postato sul suo profilo ufficiale, con il volto gonfio e ferito. Allungata su un letto, Katia mostra la palpebra sinistra livida con su alcuni graffi e poi ancora uno spacco sul mento: il tutto sarebbe dovuto ad una caduta notturna, come spiegato da lei stessa. Sul video, infatti, la Noventa ha scritto: “Ecco qui… Una bella botta… Sono stata male durante la notte e ho perso i sensi. Ho sbattuto la testa un po’ forte… Risultato: un occhio nero e un taglio sul mento”.

L’incidente in casa avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la giornalista, che invece ha fortunatamente riportato solamente qualche taglio e un occhio gonfio e livido. Sotto il video postato dal volto noto al grande pubblico, non sono mancati i commenti di solidarietà e vicinanza da parte dei tanti fan che ogni giorno la seguono con amore e calore. Tra questi anche quello dell’amica, la Marchesa d’Aragona, che ha scritto: “Adorata ti auguro pronta ripresa, baci”.

Katia Noventa fa spaventare i fan

Dopo aver postato sui social un video nel quale mostra il volto con tagli e un occhio nero a causa di una caduta notturna in casa, Katia Noventa ha ricevuto centinaia di messaggi da fan preoccupati. La giornalista può infatti contare su un pubblico affezionato che la segue con particolare interesse e amore, ancor di più dopo alcune sue rivelazioni di qualche tempo fa. La giornalista, infatti, aveva raccontato di aver vissuto una relazione fatta di violenze psicologiche: “Era un uomo che prova a svalutarti, ad allontanarti dalla famiglia, a renderti fragile. Critica con chi lavori, dove lavori, era un manipolatore, con una gelosia esagerata. Da allora ho preso una pausa che è poi finita e che ora è tornata… Oggi cerco qualcuno che mi faccia stare meglio di come sto”.