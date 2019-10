Katia Noventa/ “Medjugorje e la mia nuova vita dopo le violenze”, ritorno in tv

Katia Noventa, giornalista ed ex showgirl, torna oggi nello studio di Storie Italiane, in una puntata in cui il tema centrale annunciato dalla padrona di casa sarà la nudità. L’ultima volta che l’avevamo vista sul piccolo schermo era stata quale settimana fa proprio in occasione della medesima trasmissione di Rai1 alla quale aveva spiegato il suo grande cambiamento partito da un suo avvicinamento alla fede. E’ bastato un segno per dare il via ad un percorso profondo di mutazione e, nello specifico, il suo ingresso in una chiesa, avvenuto nel novembre del 2012. “Mi dissero che era la chiesa della Madonna della medaglia miracolosa. L’ho visto come un segno: senza saperlo sono entrata in un santuario”, aveva rivelato. Il suo vero cambiamento è però avvenuto dopo essere stata a Medjugorje in un periodo molto particolare e complicato della sua vita. La donna subiva infatti da una situazione lavorativa e privata particolare, tra “delusioni” e “violenze psicologiche” delle quali però faceva fatica a rendersene conto.

KATIA NOVENTA, LA SERENITÀ RICONQUISTATA

Katia Noventa deve dunque tanto alla fede. Oggi si ritiene una donna serena ma proprio a Storie Italiane aveva raccontato come nel periodo di maggiore difficoltà aveva accusato anche molte critiche sul lavoro a causa delle quali era stato fatto terra bruciata attorno. Una situazione così spiacevole da averle fatto credere che fosse colpa sua. Nel periodo buio la Noventa aveva ammesso anche di aver perso di vista alcuni valori importanti perchè tutto andava avanti fin troppo velocemente. “Per me invece è un valore l’intimità, conoscere una persona ed entrare nella sua vita, ma so di essere una delle poche: quando lo racconto, mi guardano straniti. E’ una scelta che ho fatto da un po’ di anni, è da un po’ di anni che non ho un compagno”, aveva spiegato. L’universo maschile per il momento per lei sembra lontano, ma grazie alla sua serenità riconquistata resta pronta ad un nuovo possibile amore.

