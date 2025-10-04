Katia Pedrotti parla a Verissimo da Silvia Toffanin della sua famiglia

Tra gli ospiti odierni di Verissimo abbiamo trovato anche Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli ha fatto tappa nel programma di Silvia Toffanin dove ha parlato ovviamente proprio del suo rapporto con il marito. “Ci piacciamo tantissimo. Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco. Se mi guarda negli occhi, divento rossa”, racconta Katia Pedrotti, che con Ascanio Pacelli ha avuto i figli Matilda (2007) e Tancredi (2013). “Il nostro segreto è anche quello di avere un po’ di sano egoismo, io ho i miei momenti per me e lui uguale.

“Quando diventa mamma, spesso una donna tende a mettersi da parte, invece una donna deve sempre mantenere un pizzico della sua femminilità” ha confessato Katia Pedrotti nel programma di Canale Cinque. La donna ed ex concorrente del Grande Fratello ha poi avuto la possibilità di parlare anche dei figli messi al mondo con lo stesso Ascanio.

Katia Pedrotti e i figli: “Non è facile fare i genitori”

Intervistata da Verissimo, Katia Pedrotti non si è sottratta ovviamente alle domande sulla famiglia e sui figli, parlando di Matilda e Tancredi. Le parole della moglie di Ascanio

“I miei figli sono deliziosi, fare il genitore non è facile. Quando sono piccoli uno magari si scoccia perché si svegliano la notte, non hai dormito, poi magari non vuole mangiare l’omogeneizzato, la mela che hai tritato ma in realtà è più difficile quando diventano grandi perché è molto più di testa ed una soddisfazione immensa davvero, per quello che ne farei un altro di figlio. Ascanio vorrebbe anche un altro figlio, ne abbiamo già parlato in passato”.

