Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli, svela qualche simpatico retroscena del suo amore litgarello: "A volte non parliamo per giorni..."

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli fanno coppia fissa da più di vent’anni, ormai. I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello e da allora non si sono mai lasciati. Oggi sono rimasti alla larga dal mondo della tv, ma sia Katia sia Ascanio continuano ad essere nei pensieri dei fan e nel cuore del pubblico televisivo. Non a caso sono entrambi molto seguiti sui social dove, quotidianamente, condividono coi follower sprazzi della loro vita privata. Dopo tanto tempo trascorso insieme e la nascita di ben due figli, Katia e Ascanio sono uniti come il primo giorno.

Se lui, in una intervista, ha dichiarato che il segreto del loro rapporto si nasconde sotto le lenzuola, lei ha parlato di dialogo di coppiaimportante. “Noi parliamo e ci incontriamo. Questo è bello. Ci diciamo di capire il punto di vista dell’altro, la motivazione. Anche se poi io resto della mia idea”, ha detto con un filo di ironia Katia in una intervista rilasciata al magazine Oggi.

I litigi tra Ascanio e sua moglie Katia sono all’ordine del giorno, ma come insegna il detto ‘l’amore non è bello se non litigarello’. La Pedrotti, dal canto suo, ammette di essere una persona molto colorata e di essere in grado di tenere il muso ad Ascanio per giorni. “Se si tratta di una questione a cui tengo particolarmente, passano anche giorni prima di riconciliarsi”, ha detto la moglie di Pacelli nella suddetta intervista.

E poi la curiosa rivelazione, con il blocco WhatsApp che non fa sconti nemmeno al marito. “Lo blocco anche su Instagram oppure gli dico che non tornerò mai più…”, aggiunge Katia. Che poi rivela la cosa che più di ogni altra la irrita di Ascanio. Una cosa probabilmente condivisa da tante altre donne: “Quando pulisco casa lui arriva e fa briciole ovunque, mi manda fuori di testa!”.