Una delle coppie più belle mai uscite dalla casa del Grande Fratello è senza dubbio quella composta da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. Si sono conosciuti più di vent’anni fa e non si sono più separati: si sono sposati, sono andati a vivere insieme, hanno una bella famiglia (due figli) e tanta voglia di viaggiare e avere gli occhi e il cuore arricchiti dai posti più belli in giro per il mondo.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni hanno parlato dei loro primi anni d’amore subito dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia: “Non ce li siamo goduti i primi anni di matrimonio, sono passati troppo in fretta, eravamo come in un frullatore”. Sono convolati a nozze nel 2005, a Roma, al castello di Bracciano, il tutto organizzato dalla mamma di lui. La prima vacanza insieme, invece, è stato un viaggio indimenticabile a New York.

Katia Pedrotti e il primo incontro con Ascanio Pacelli: “Non l’ho notato subito”

Quando il Grande Fratello aveva un senso di esistere, e non era un cumulo di volgarità e concorrenti che farebbero vergognare chiunque, c’erano persone pulite, pronte a mettersi in gioco, senza la paura di lasciarsi travolgere dalle emozioni più sincere. Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono una coppia solida su cui il pubblico non ha mai avuto alcun dubbio (vogliono un altro figlio, come hanno confessato a Verissimo). E pensare che “non l’ho notato subito” ha confessato lei al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Non è stato un colpo di fulmine, tra loro, ma poi lui ha notato la sua fisicità ed è rimasto colpito dall’allegria e dalla leggerezza con cui contagiava tutti quanti. Lui è convinto che con lei non ci si annoia mai. E Katia? “Mi ha colpito la sua bellezza, ovvio, ma soprattutto la sua determinazione”. È felice perché ha accanto un marito che la supporta anche a livello professionale. Lei si definisce una imprenditrice digitale mentre lui conduce The Golden Bachelor su Real Time ed è anche un general manager di un circolo di golf.