Katia Ricciarelli a Barù: “Ti massaggio il cu*etto”/ Lui: “Lo voglio davanti”

Piccola grande gag al Grande Fratello VIP con Katia Ricciarelli e Barù protagonisti in confessionale. Il nuovo arrivato è stato ufficialmente nominato come maschio alfa della casa, perché capace di unire anche le fazioni più divise in tempi agitati a Cinecittà. Katia Ricciarelli, divertita e intrigata dai modi di fare di Barù, non si trattiene e si lascia andare ad una battuta in diretta: “Dai Barù ti massaggio il cu*etto”. Ma il concorrente gieffino non sta in silenzio e risponde alla provocazione della Ricciarelli, con altrettanta ironia e sarcasmo, facendo letteralmente scompisciare dalle risate il conduttore Signorini.

Barù, gag trash con Ricciarelli: “Voglio il massaggio davanti”

“Io il massaggio lo voglio davanti, non dietro”, esclama Barù. Katia Ricciarelli, in vena di fare ironia, rilancia con un’altra battuta: “Davanti e dietro? Alla mia età non so più quale sia la differenza”. Insomma, il trash è servito al Grande Fratello vip. In confessionale ci sono anche Jessica Selassié e Soleil Sorge, che sono concordi nel dire che Barù sia il vero maschio alfa. Lu gongola, beato tra le donne.

